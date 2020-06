casa finance city consolide son réseau à l’international

Casa Finance City a mis à profit la période de confinement pour éditer des rapports et renforcer son maillage international.

Les activités de Casa Finance City se sont maintenues durant le confinement. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte que cette période lui a permis d’activer ses partenariats à l’international. Le quotidien commence par évoquer la co-production d’un rapport avec World Alliance of International Financial Centers (WAIFC) sur le rôle des places financières dans le développement de l’économie. «Suivra une 2e publication sur l’expérience des centres financiers mondiaux dans la gestion de la pandémie Covid-19», assure-t-il en citant Saïd Ibrahimi, DG de Casablanca Finance City.

A cela s’ajoute un autre accord avec le Rwanda, pour soutenir le développement de Kigali International Financial Center (KIFC) et renforcer la coopération à long terme. Sans oublier l’édition d’un guide répondant aux principales questions liées au droit social dans 10 pays africains, avec certains des membres de la place (CWA, Nasrollah & Associates, Baker & McKenzie et Sopra Banking). Il y a aussi l’organisation d’événements virtuels pour les membres et relais internationaux, ainsi que le dernier webinar qui, portant sur les perspectives de l’après-crise, a permis de souligner l’impact différencié de cette crise sur différents secteurs.



L’Economiste rappelle que la communauté CFC regroupe plus de 200 membres avec des acteurs mondiaux aux ambitions africaines dans de nombreux secteurs (banques, assurances, fonds d’investissements, gestionnaires d’actifs, cabinets juridiques et de conseil…) dont 40 récemment intégrés, à l’instar de Posco International, la première société coréenne à rejoindre CFC et le conglomérat espagnol Bankia. Les opérations à l’export des membres ont augmenté de 45% en 2018 et 32% en 2019. Justement, le journal souligne que l’année dernière a été une année charnière pour la place, qui a accueilli ses premiers occupants en avril.



Le cadre fiscal de CFC a également été retravaillé pour se conformer aux meilleurs standards en matière de gouvernance et de transparence fiscale et, ce faisant, renforcer l’attractivité.

source : le360.ma