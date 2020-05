CASA TRANSPORTS LANCE SA CAMPAGNE DE COMMUNICATION

L’entreprise planche sur la campagne de communication et les actions qui accompagneront ses projets avant la fin 2020. Ces initiatives porteront sur le plan des déplacements urbains 2020/2030, ainsi que sur les projets de mobilité et de transport en commun.

Afin d’assurer le prochain lancement de plusieurs chantiers, Casa Transports travaille sur sa stratégie de communication, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 27 mai. En effet, l’entreprise planche sur la campagne et les actions qui accompagneront ses projets avant la fin 2020. Ces initiatives porteront sur le plan des déplacements urbains 2020/2030 et les projets de mobilité, de transport en commun en site propre et de transport en commun par bus, notamment lignes de tramway, bus, bus rapide en site propre et tout autre service de transport que la société est en charge de réaliser.

Plusieurs projets devront être achevés avant la fin de l’année en cours, comme le plan de déplacements urbains à l’horizon 2030 qui souligne les recommandations stratégiques en termes de stratégies de mobilité urbaine pour les dix années à venir. Ce plan de communication vise également le lancement des travaux de réalisation des lignes T3 et T4 du réseau de tramway de Casablanca et des lignes du bus rapide en site propre L1 et L2, en plus du réaménagement du boulevard Zerktouni. «Nos objectifs de communication portent sur l’ambition de briser les stéréotypes locaux sur la décadence des transports en commun et de présenter les modes de transport en commun modernes comme un mode de déplacement idéal et branché dans un contexte urbain en pleine mutation, où la mobilité est au cœur des vies des citoyens et au cœur du développement de la ville», indique la société Casa Transports SA.

La société espère également sensibiliser aux différents avantages des transports en commun pour le développement durable de la ville. A cela s’ajoute la nécessité de communiquer sur le lancement des chantiers de construction de plusieurs projets. Au niveau de sa communication institutionnelle, l’entreprise ambitionne de consolider l’ensemble des parties publiques et privées, de la société civile et des médias, autour du développement de l’infrastructure et des services de mobilité à l’horizon 2030. Casa Transports a d’ailleurs récemment lancé un appel d’offres pour le conseil stratégique, l’assistance et la mise en œuvre de la stratégie marketing, de relations publiques et de communication de la société.

source : le360.ma