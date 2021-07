casablanca: arrestation d’un individu qui a escroqué des agences de location de voitures

La police judiciaire de Casablanca a arrêté un individu soupçonné d’avoir arnaqué plusieurs agences de location de voitures. Le prévenu a été interpellé quand certains de ses clients ont été arrêtés en flagrant délit de trafic de drogue, à bord des voitures qu’il leur avait louées.

Plusieurs sociétés de location de voitures, à Casablanca, ont été victimes d’un escroc qui s’est présenté à elles comme étant un courtier dans le domaine. Les responsables de ces entreprises lui ont remis plusieurs voitures pour qu’il les loue, moyennant une commission sur les recettes réalisées. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mercredi 28 juillet, que le faux courtier a ensuite disparu de la circulation avec les voitures qui lui avaient été confiées. Il sera arrêté, plus tard, par la police. Le mis en cause a nié avoir escroqué les dirigeants des agences de location, affirmant qu’il avait lui-même été arnaqué par des clients qui ont utilisé les voitures pour commettre des actes criminels.

Des déclarations qui n’ont pas convaincu le procureur du roi qui a décidé de le poursuivre, en état d’arrestation, pour escroquerie et abus de confiance. Le prévenu avait profité de la récession que connaissait le secteur, suite aux répercussions de la pandémie, pour offrir ses services aux loueurs de voitures. L’une de ces entreprises a mis à sa disposition huit voitures qu’il a louées à certains de ses clients. Sauf qu’après un certain temps, l’individu n’a plus donné signe de vie, jusqu’au jour où le directeur de l’une de ces sociétés a appris par la police que ses voitures avaient été saisies après avoir été utilisées dans un trafic de drogue.

Le quotidien Assabah rapporte que les dirigeants de ces entreprises se sont empressés de porter plainte contre le mis en cause, pour escroquerie, auprès du procureur du roi. La police judiciaire, qui a été chargée par le magistrat d’enquêter sur ce sujet, n’a pas tardé à localiser le suspect et à l’interpeller. Au cours de son audition, le prévenu a persisté à clamer son innocence et à affirmer qu’il avait été une victime dans cette histoire. Ses clients, notamment des Subsahariens, ont été arrêtés en flagrant délit de trafic de drogue avec les voitures de location.

Mis au courant des faits, le mis en cause avait alors éteint son téléphone portable parce que, a-t-il déclaré aux enquêteurs, il était incapable d’avouer aux dirigeants de ces agences ce qu’il était advenu de leurs véhicules. Des justifications qui n’ont pas convaincu les enquêteurs qui l’ont confronté à des preuves le mettant en cause dans cette escroquerie. Le suspect a été déféré devant le parquet qui a décidé de le poursuivre pour escroquerie et abus de confiance.

source : le360.ma