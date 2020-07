Casablanca: Lydec s’explique sur l’incident électrique

Ce mercredi 8 juillet, des milliers de Casablancais se sont retrouvés sans électricité dans la matinée.



L’interruption de l’alimentation électrique a touché notamment les quartiers de Ain Chock, Californie, une partie de Ben M’sik, Maârif, Anfa, Centre-ville et Hay Hassani.



En tout, quelques 200.000 clients basse tension, selon Lydec, délégataire de la distribution de l’eau, électricité, assainissement et éclairage public à Casablanca.



En cause, un incident technique qui a concerné des lignes très haute tension alimentant les 3 postes-source de Lydec (Ouled Haddou, ADE et Dar Bouazza), provoquant à leur tour la coupure de plus de 1.000 postes de distribution publique.



« A travers son centre de veille et de conduite centralisée, Lydec a réalimenté environ 50% des clients impactés, à partir de 8 h », est-il expliqué.

source : le360.ma