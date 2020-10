Casablanca: une société espagnole remporte le marché des toilettes publiques

Casablanca sera dotée de 100 toilettes publiques. Une société espagnole a remporté ce marché pour un montant compris entre 50 et 60 millions de dirhams. Cette transaction a suscité une polémique sur le coût de 600.000 dirhams l’urinoir, considéré comme très élevé.

Le lancement de services de toilettes publiques «sophistiquées» à Casablanca, avec une tarification de 1,50 dirham les 15 minutes, suscite une grande polémique sur le coût de ce marché. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du lundi 12 octobre, que la valeur totale de ce marché, ramenée au coût de l’unité, a été considérée par plusieurs observateurs comme étant très dispendieuse. D’autant que le montant prévisionnel de l’acquisition de 100 urinoirs «intelligents» s’élève à 60 millions de dirhams, soit 600.000 dirhams l’unité.

Selon des documents parvenus au journal Al Massae, c’est une société espagnole qui a remporté ce marché avec un coût final estimé à 50 millions de dirhams, après un appel d’offres auquel ont participé plusieurs entreprises. Ce montant a été réparti en dirhams et en devises comme suit: 7.920.000 dirhams et 3.898.560 euros. Les offres de la deuxième et troisième entreprises moins-disantes ont atteint respectivement 60.638.400 dirhams et 58.458.096 dirhams.

Le quotidien Al Massae rappelle que la SDL Casa-aménagement avait lancé, en 2018, un appel d’offres pour l’acquisition et l’installation de 100 toilettes publiques dans plusieurs zones de Casablanca. La capitale économique, comme toutes les villes du Maroc, souffre depuis des lustres d’absence totale d’urinoirs.

Le coût total de ce marché a atteint 59.000 dirhams. Selon les documents détaillés de ce marché, ces toilettes publiques «sophistiquées» vont offrir des services répondant aux besoins de la population casablancaise. La société espagnole qui a remporté ce marché devrait former des techniciens qui géreront ces urinoirs dès la première livraison temporaire.

