CGI lance la commercialisation de son nouveau projet «Luxuria Tower»

La Compagnie générale immobilière (CGI), a lancé la commercialisation de son nouveau projet « Luxuria Tower », le 24 décembre au Showroom CGI Home Casa- Anfa.

Une résidence à l’image d’un hôtel 5 étoiles au cœur de Casa-Anfa.

Ce projet inauguré par le Directeur du pôle commercial et communication du groupe, Fayçal Bennouna, est le premier projet résidentiel en front de parc dans la zone Casa-Anfa, au sein du quartier « Axe Métropolitain ». Construit sur une parcelle de 1792 m2, « Luxuria Tower » incarne le savoir-faire de la CGI et offre des services et équipements de luxe au sein d’une résidence fermée et sécurisée intégrant 50 appartements de haut standing dont les superficies habitables varient de 55 à 250m2 dont la majorité jouissent d’une vue sur Anfa Park et d’une orientation Sud.

L’ensemble des résidences allient les avantages d’un environnement verdoyant, le confort d’un cadre contemporain et la qualité des finitions et du design, notamment les espaces, intérieurs qu’extérieurs, unis le confort et la multiplicité des vues.

L’organisation de la résidence est pensée de sorte à créer la plus luxueuse des résidences de Casa Anfa, sans aucun vis à vis avec des exclusivités du service de luxe, avec une réception, des ascenseurs équipés avec accès individuel aux appartements pour préserver l’intimité de chaque résident.

Ce projet intervient dans le cadre de son plan de relance «Cap Excellence» et suite au succès de commercialisation de deux projets dans la même zone à savoir Anfa Aéro City et The Park Anfa Condominium. La CGI confirme ainsi sa position de pionnier dans la promotion immobilière et poursuit la dynamique de développement de nouveaux projets haut standing en abordant l’avenir avec sérénité et ambition.

