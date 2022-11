Chakib Benmoussa: «Toutes les conditions sont réunies pour garantir une bonne participation au Mondial»

Le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a affirmé que toutes les conditions ont été mises en place pour garantir à l’équipe nationale une participation « dans les meilleures conditions » à la Coupe du monde Qatar 2022.

Répondant à une question orale sur les cmesures d’accompagnement de la qualification de l’équipe nationale de football à la Coupe du monde 2022, présentée par le groupe socialiste à la Chambre des représentants, Benmoussa a expliqué que «la Fédération royale marocaine de football a fourni toutes les conditions liées à l’aspect logistique, notamment l’hébergement et le transport, afin que l’équipe nationale soit présente à la Coupe du monde dans les meilleures conditions.

Il a indiqué que le ministère accompagne et soutient la Fédération royale marocaine de football dans le cadre de l’accord entre les deux parties, soulignant qu’il y a une totale confiance quant au respect de la Fédération des obligations contractuelles».

Benmoussa a fait savoir que son département a œuvré à la signature d’une convention avec la Royal Air Maroc et la Fédération royale marocaine de football, pour permettre au public marocain d’assister aux matchs de la sélection nationale «à des prix préférentiels», et «afin de soutenir l’équipe nationale pour disputer ses matchs devant un grand nombre de ses supporters».

Concernant la question se rapportant «au manque des structures sportives dans le monde rural», présentée par le groupe du Rassemblement national des indépendants, le ministre a relevé que le Royaume dispose d’un important réseau de structures sportives, dont certaines sont à caractère national et gérées par la société Sonarges ou dans le cadre des établissements autonomes de l’Etat, en plus des centres sportifs de proximité de catégorie «A», «B» et «C» gérés par les collectivités territoriales.

Après avoir souligné que les structures sportives constituent une revendication urgente de la part des associations sportives et de la population, Benmoussa a noté que la réponse à ces revendications s’effectue selon une approche participative avec les collectivités territoriales, les pouvoirs publics et les fédérations sportives pour converger les interventions de tous les acteurs, et ce afin d’assurer l’efficacité et l’animation de ces espaces mis en place dans le cadre du programme de réhabilitation urbaine des villes et du programme de construction de 814 terrains de proximité dans le monde rural et les environs des villes.

Benmoussa a conclu que le ministère tient à ce que toutes les infrastructures sportives soient opérationnelles, en adoptant des partenariats innovants tout en encourageant les solutions et les modèles de gestion qui garantissent la dynamisation et la promotion de la pratique sportive de proximité et sa pérennité.

source : le360.ma