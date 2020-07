Chelsea: Hakim Ziyech découvre le Stamford Bridge

Hakim Ziyech, néo-milieu de terrain de Chelsea, a découvert l’antre des Blues, Stamford Bridge, pour la première fois depuis sa signature.A



C’est depuis les gradins que Hakim Ziyech a suivi le match de Chelsea contre Norwich City, ce mardi 14 juillet (victoire 1 à 0). Le Magicien a eu l’occasion de découvrir Stamford Bridge pour la première fois en tant que joueur des Blues.

Il y a deux jours, il effectuait sa toute première séance d’entraînement sous le maillot de Chelsea. Une séance qui s’est faite en solo, histoire de retrouver la forme après l’arrêt du championnat néerlandais, le 12 mars 2020.

Look who's here to cheer on his new team-mates!

Welcome to the Bridge, Hakim! 👊#CHENOR pic.twitter.com/362JRiW2fr