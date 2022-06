Citroën Ami et Barid Al Maghrib, unis pour une mobilité 100% électrique

Aujourd’hui, à Rabat a été donné le coup d’envoi de l’utilisation de véhicules électriques, la Citroen Ami, dans la distribution de courrier et de paquets à travers le Royaume par Barid Al Maghrib. La Citroen Ami conçu au Maroc et fabriqué exclusivement à l’usine Stellantis à Kenitra , Cette initiative reflète les progrès tangibles du Maroc sur la voie de la transformation énergétique et de la mobilité durable et constitue un geste environnemental responsable fourni par l’industrie marocaine au service de la modernisation des services publics aux citoyens.

Concrétisation de l’accord entre le Groupe Barid Al-Maghrib et le Groupe PSA pour développer une version adaptée de 225 Citroën Ami – 100% ëlectric pour le réseau de distribution courrier-colis.

Citroën Ami – 100% ëlectric, produit au Maroc, constitue l’un des 6 modèles de l’offensive électrique lancée par Citroën en 2020. C’est un objet de mobilité urbaine innovant et accessible à tous.

Entreprise Citoyenne au service du Public, Barid Al-Maghrib positionne la protection de l’environnement au cœur de sa « stratégie de développement et d’évolution de ses métiers.

Les Citroen Ami de Barid Al-Maghrib seront mis en circulation dans 42 villes à travers le Royaume.

source : leguideatuo.ma