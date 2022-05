Citroën C4 voiture de l’année 2022 au Maroc

C’est la Citroën C4 qui a finalement remporté l’édition 2022 du titre de Car of The Year « Voiture de l’année au Maroc 2022 », sélectionnée parmi une liste de sept finalistes, et succède ainsi au Ford Kuga, victorieuse de l’année dernière.

« … C’est une belle consécration pour nous, témoignage du succès qu’a remporté ce modèle au Maroc et au niveau mondial … » Mme Hind El Youssi Tazi, Directrice de marque Citroën

La cérémonie tant attendue de la Voiture de l’année au Maroc a finalement eu lieu le 12 Mai 2022 à Casablanca en présence de personnalités, acteurs et partenaires du secteur automobile, membres de la presse et influenceurs. Après cette période de restriction sanitaire, la cérémonie a eu lieu en présentiel.

« C’est l’édition des retrouvailles », M Adil Bennani, Président de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc

Retour sur le processus de sélection

Au départ 18 véhicules étaient éligibles à l’élection de la voiture de l’année 2022 pour cette troisième édition.

Les 11 membres du jury d’exception présidée par Mme Khadija DINIA du support Luxury Life Morocco ont procédé par la suite aux essais statiques et dynamiques qui ont eu lieu Mercredi 23 Mars 2022, leur permettant ainsi de déterminer 7 véhicules finalistes parmi les 18 nominés, sous contrôle d’un notaire et selon les critères du règlement intérieur, à savoir :

• Design/Fonctionnalité/Innovation – Performance/Sécurité/Confort

• Consommation/Environnement – Rapport Prix/Equipement.

Et finalement et après un vote, le véhicule élu par le Jury « Voiture de l’Année 2022 » est la CITROËN C4, révélée au public le Jeudi 12 Mai 2022. Aprés cette nomination, le trophée COTY Morocco 2022 a été remis à Mme Hind El Youssi Tazi, Directrice de marque Citroën en la présence de la grande équipe Citroën.

Pour rappel, la liste des 7 modèles finalistes était la suivante :

Par ordre alphabétique,

– CITROËN C4

– DACIA SANDERO

– HYUNDAI TUCSON

– KIA SORENTO

– MERCEDES CLASSE C

– TOYOTA YARIS

– VOLKSWAGEN GOLF 8.

Depuis 2020, l’AIVAM supervise l’organisation de l’élection « Car Of The Year Morocco» qui, comme son nom l’indique, vise à élire la «Voiture de l’Année» au Maroc. Cette distinction qui découle des votes d’un jury constitué de journalistes et experts en automobile, se tient sous l’œil vigilant d’un notaire et indépendamment de toute influence ou interférence de l’AIVAM.

Félicitations aux équipes de Citroën Maroc.

source : leguideauto.ma