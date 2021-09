Classement FIFA: les Lions de l’Atlas perdent une place

Le classement FIFA du mois de septembre vient de tomber. Les Lions de l’Atlas, pourtant victorieux contre le Soudan, perdent une place au profit de l’Australie.A

La FIFA a dévoilé, ce jeudi 16 septembre, son nouveau classement des Nations. Le Maroc perd une place et se retrouve à la 33e marche, devancé par l’Australie.

Les hommes de Vahid Halilhodzic conservent tout de même leur avance par rapport au Nigeria (34e) et demeurent donc quatrièmes au niveau africain.

Pour rappel, lors de ce mois de septembre, les Lions avaient entamé leur périple en éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 par une victoire à domicile contre le Soudan (2-0).

Mais ils n’ont pas pu disputer leur deuxième match, programmé initialement pour le 6 septembre à Conakry contre le pays hôte.

La Guinée a été secouée par un coup d’état, alors que la délégation marocaine se trouvait dans la capitale. Les Lions avaient alors été évacués en urgence et le match a été reporté

Au niveau du top 3 mondial, la Belgique reste en tête, suivie du Brésil, et c’est désormais l’Angleterre, vice-championne d’Europe, qui complète le podium, prenant la place de la France, 4e.

