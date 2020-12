COMMENT AMÉLIORER LA QUALITÉ DU E-LEARNING

Au Maroc, le e-learning est appelé à perdurer. Comment, dès lors, réaliser une offre qualitative en la matière? Eléments de réponses.

Etablissements publics et privés ont relevé le défi de l’enseignement à distance lors du dernier trimestre de l’année scolaire 2019-2020. L’hebdomadaire La Vie Eco, dans son édition de la semaine, explique ainsi que le e-learning s’est imposé au Maroc dans le contexte pandémique.

Depuis ce qui était, il y a quelques mois, une option privilégiée dans certains cursus de formation, est devenu, avec l’arrivée du coronavirus, un mode d’apprentissage à part entière. Une nouvelle méthode incontournable, de nos jours, pour le maintien de l’enseignement face aux risques de propagation du virus.

Si le Royaume a réalisé des efforts considérables en la matière, force est de constater que d’énormes difficultés subsistent. En effet, le monde actuel nécessite une préparation à une meilleure intégration du e-learning.

Comment, dès lors, réaliser une offre qualitative en la matière? Comment enseigner le e-learning et donner envie d’apprendre? Que doit-on ajuster? Des questions que tous les enseignants et acteurs du domaine se posent et qui étaient au centre du webinaire, récemment organisé par l’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc (AUSIM), en partenariat avec l’Association des ingénieurs de l’Ecole Mohammedia (AIEM).

Lors de ce webinaire, les intervenants étaient unanimes: les problèmes de connectivité, les équipements informatiques, les difficultés pédagogiques, l’absence de mesures communes d’enseignement à distance et d’un planning global d’enseignement sont des entraves à endiguer pour la production d’une offre de qualité. Et d’insister sur la nécessité de disposer d’un écosystème dans lequel tous les acteurs seraient impliqués.

En matière de connectivité, les intervenants préconisent un internet à bas coût avec un bon débit et la disponibilité, pour les étudiants, d’un matériel technologique adéquat. Car, soutiennent-ils, le e-learning ne peut se développer sans des changements structurels à travers une véritable démocratisation de l’accès à l’outil informatique et à Internet.

Autre point essentiel évoqué lors du webinaire: mettre l’enseignant au cœur de toutes les stratégies. D’après les intervenants, cette démarche passe par une véritable valorisation du métier d’enseignant, qui devrait être plus attractif pour attirer les meilleures compétences.

source : le360.ma