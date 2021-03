commerce extérieur: le lpee rejoint la plateforme de paiement du guichet unique portnet

Le Laboratoire public d’essais et d’études (LPEE) vient d’intégrer la liste des institutions raccordées au guichet unique des procédures du commerce extérieur, PortNet.

Désormais, les opérateurs économiques peuvent régler, via la plateforme communautaire de paiement multicanal PortNet, les factures relatives aux prestations du LPEE.

Ce nouveau service, qui sera effectif à partir du 15 mars 2021 pour le LPEE, sera généralisé progressivement à l’ensemble des laboratoires, souligne PORTNET S.A dans un communiqué.

Conçue en collaboration avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et de l’Economie, M2T et le Centre monétique interbancaire (CMI), la nouvelle solution devrait se traduire par une fluidification des opérations d’import et une réduction des délais de séjour des marchandises dans les ports du Royaume, a expliqué la même source.

source : le360.ma