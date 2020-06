commerce: les professionnels se mobilisent pour la relance du secteur

Le gouvernement et les professionnels du secteur du commerce poursuivent leurs consultations pour définir la meilleure façon de relancer la machine, après plus de deux mois de confinement.

Le secteur du commerce réfléchit à la meilleure manière de relancer la machine. Ainsi, rapporte Les Inspirations Eco dans sa publication de ce mardi, des consultations en visio-conférence se sont tenues, ce samedi, à la demande du chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, et en présence de Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, des présidents des Chambres de commerce, d’industrie et de services et des présidents des associations professionnelles représentatives du secteur du commerce.

Cette réunion a porté sur trois points importants pour le secteur du commerce, précise le quotidien: la reprise des activités commerciales, le plan de relance économique et les propositions des opérateurs dans le cadre de la préparation du projet de loi de Finances rectificative. Soulignons que le chef du gouvernement les a appelées à poursuivre leur mobilisation au cours des prochaines étapes afin de faire face aux problèmes liés à ce contexte et à la faveur, notamment, d’une forte coopération entre les différentes institutions et de la solidarité entre l’ensemble des Marocains.

Selon le journal, ladite réunion a permis de consulter les Chambres de commerce et de discuter des problématiques liées aux secteurs du commerce, des services et de l’industrie. D’ailleurs, chaque président de Chambre de commerce a présenté les problématiques spécifiques à sa région. Le quotidien précise que les professionnels du commerce attendent d’avoir plus de visibilité sur la date d’ouverture de leurs commerces, mais aussi sur les modalités à suivre pour assurer cette opération.

Les présidents des Chambres ont transmis au chef du gouvernement un document regroupant les différentes propositions de relance pour les secteurs du commerce, des services et de l’industrie, et que deux propositions ont déjà été prises en compte dans le texte de la loi rectificative. Parmi ces deux mesures, on note l’institution d’une Contribution professionnelle unique (CPU) adaptée aux personnes physiques dont le revenu professionnel est déterminé par le régime du bénéfice forfaitaire. Le journal souligne que cette réunion n’est que le début d’une série de rencontres de concertation, sachant que la gestion de cette période de crise sanitaire requiert une meilleure collaboration avec les différents acteurs, y compris les Chambres de commerce, d’industrie et de services.

source : le360.ma