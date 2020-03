Coronavirus : 9 nouveaux cas confirmés au Maroc, 37 au total

Neuf nouveaux cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés au Maroc, depuis la nuit de dimanche à lundi jusqu’à 21h de ce lundi 16 mars, portant ainsi à 37 le nombre total de cas confirmés dans le Royaume, annonce le ministère de la Santé.

Il s’agit de cas d’infection en provenance de l’étranger, à l’exception d’un seul soupçonné d’avoir été contaminé par une personne provenant de l’étranger et testée positive au virus, précise le ministère dans un communiqué.

Les neuf nouveaux cas ont été enregistrés dans les villes de Meknès (1), Marrakech (2), Agadir (1), Fès (2), Rabat (2) et Casablanca (1), ajoute-t-on de même source.

Les nouveaux cas ont été diagnostiqués par des staffs médicaux spécialisés, suivant les procédures en vigueur pour la réalisation des analyses au laboratoire national de la grippe et des virus respiratoires relevant de l’Institut national d’hygiène à Rabat et à l’institut Pasteur-Maroc de Casablanca, relève le ministère, notant que tous ces cas ont été pris en charge conformément aux mesures sanitaires en vigueur.

Le ministère invite les citoyennes et les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire et à adhérer, en toute responsabilité et dans un esprit de nationalisme, aux mesures préventives annoncées par les autorités marocaines

source : aujourdhui.ma