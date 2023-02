Coupe du Monde des clubs : une cérémonie d’ouverture haute en couleurs et en musique

Le Grand stade de Tanger a brillé de mille feux ce mercredi au coup de départ de la Coupe du Monde des clubs que le Maroc accueille entre La perle du Nord et la capitale du Royaume, Rabat.

Un spectacle digne des plus grands événements sportifs internationaux mais avec un cachet marocain qui nous a replongé dans l’esprit de l’exploit des Lions de l’Atlas au Mondial Qatar 2022. D’ailleurs, la cérémonie a été rythmée par les messages cultes de Walid Regragui, présent sur place : Dirou Niya et siiiir.

La cérémonie a rendu un hommage au célèbre explorateur tangérois, Ibn Battûta ainsi qu’à la légende du football, Pelé.

Une partie de la cérémonie a été consacrée à la présentation de la diversité culturelle et musicale du Maroc. Ainsi, dirigée par la Dj Kawtar Sadek, le public a pu découvrir 12 rythmes musicaux représentants les 12 régions du Maroc : Ahwach, Dekka, Gnaoua, Reggada, guedra,….

Après le spectacle, place à la compétition. Et c’est le club Auckland City qui ouvre le bal face à Al Ahly.

source : lematin.ma