Covid-19 : Les États-Unis comptent le plus grand nombre de cas au monde

LES ÉTATS-UNIS COMPTENT DÉSORMAIS PLUS DE CAS CONFIRMÉS D’INFECTION AU CORONAVIRUS QUE LA CHINE OU N’IMPORTE QUEL AUTRE PAYS AU MONDE, SELON UN DERNIER BILAN RENDU PUBLIC JEUDI EN FIN D’APRÈS-MIDI.

D’après un décompte de l’université Johns Hopkins, les États-Unis comptent 82.404 cas de coronavirus. La Chine en comptait 81.782 et l’Italie au moins 80.589.

Un total de 1.178 décès liés au Covid-19 et 619 cas de rémission ont été enregistrés dans ce pays, jusqu’à jeudi en fin d’après-midi.

L’Etat de New York est le plus durement touché avec plus de 37.800 contaminations et 385 décès, suivi du New Jersey voisin (6.876 cas) et de la Californie (3.800 cas).

« Presque tout scénario réaliste dépassera la capacité actuelle du système de santé », a déclaré le gouverneur de New York, Andrew Cuomo lors d’un point de presse.

Le pic du virus devrait arriver aux États-Unis dans environ deux ou trois semaines. M. Cuomo avait précédemment prévu que New York aurait besoin d’environ 110.000 lits d’hôpital, mais affirme maintenant que l’État aurait besoin jusqu’à 140 000.

Le gouverneur a également appelé à des efforts accrus pour produire des ventilateurs, les outils médicaux nécessaires pour gérer les cas graves de COVID-19.

