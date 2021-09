covid-19: les premières doses des vaccins made in morocco pour décembre 2021

A partir du mois de décembre 2021, le Maroc procédera à la fabrication et la mise en seringue des vaccins made in Morocco. Le Royaume, via le laboratoire Sothema, pourrait produire cinq millions de doses mensuellement.

Retenez bien la date: à partir de décembre 2021, les premières doses des vaccins du laboratoire chinois Sinopharm, made in Morocco, seront fabriquées et mises en seringue par le laboratoire Sothema, comme l’affirme Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du 3 septembre. Citant des sources concordantes, le quotidien explique que tout est prêt pour mettre en œuvre cette étape que le Royaume attendait depuis longtemps.

Pour rappel, la fabrication, au Maroc, des doses du vaccin est attendue depuis la signature d’un accord de partenariat avec la Chine dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en août 2020, suivie, dix mois plus tard, par la signature d’accords pour sa mise en oeuvre et la production, au Maroc, des vaccins et des médicaments de thérapie biologique.

D’après Al Ahdath Al Maghribia, une délégation d’experts chinois, chargés d’évaluer les équipements et les fournitures pour la fabrication du vaccin, se rendra en novembre prochain sur le site de production qu’est le complexe de laboratoires de Sothema. Selon les sources du quotidien, cette délégation est attendue dans la deuxième moitié du mois de novembre pour organiser l’opération de réception des matières premières utilisées dans la fabrication du vaccin.

Toujours selon le quotidien, cette visite de la délégation chinoise s’inscrit dans le cadre du partenariat qui lie le laboratoire marocain Sothema au laboratoire chinois à l’origine du vaccin éponyme, pour la fabrication du vaccin contre le Covid-19. Sothema dispose de laboratoires dont la capacité de production est estimée à 5 millions de doses mensuellement. Au fil de temps, les laboratoires de Sothema pourraient produire des millions de doses du vaccin anti-Covid-19.

Rappelons dans ce sens que le Roi Mohammed VI avait donné le coup d’envoi à la production des vaccins made in Morocco. Le 5 juillet dernier, le Souverain avait présidé, au Palais royal de Fès, la cérémonie de lancement et de signature de conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid-19 et d’autres sérums.

