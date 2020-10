Crédit du Maroc lance mycampus, la première application de mobile learning dans le secteur bancaire au Maroc

MyCAMPUS est une application de formation dernière génération qui permettra aux collaborateurs du Crédit du Maroc d’en apprendre davantage sur leurs métiers, de consolider leurs acquis et d’enrichir leurs connaissances, le tout au service du client.

Fort de la conviction que le capital humain est sa ressource la plus précieuse et sa force motrice, Crédit du Maroc veille en continu à favoriser l’épanouissement de ses collaborateurs et construit depuis quelques années son système RH intégré prenant appui sur trois principes fondamentaux: le développement de la transparence et de l’équité, la promotion de la culture de l’efficacité et l’installation de la performance au sein de la banque.

C’est donc tout naturellement que le projet humain est inscrit comme l’un des trois axes principaux du projet moyen terme (PMT) du Crédit du Maroc à horizon 2022, à côté du projet clients et du projet sociétal. Ce projet humain vise à accompagner la montée en compétences et le développement, à la fois personnel et professionnel des collaborateurs, en les plaçant au centre des préoccupations de notre banque.

Crédit du Maroc innove aujourd’hui et se positionne en précurseur en lançant, via son université interne (l’Université Crédit du Maroc – UCDM), MyCAMPUS, la première application mobile learning dans le secteur bancaire au Maroc. MyCAMPUS est une application dernière génération de formation qui permet aux collaborateurs du Crédit du Maroc d’apprendre plus sur leurs métiers, de consolider leurs acquis et d’enrichir leurs connaissances, et cela à tout moment, d’où ils veulent et quand ils le veulent.

Disponible sur mobile, tablette et ordinateur, en mode online ou offline, MyCAMPUS offre une expérience pédagogique attrayante et conviviale aux collaborateurs du Crédit du Maroc grâce à des environnements ergonomiques et ludiques.

Le lancement de cette application vient confirmer la stratégie digitale de la direction de la formation du Crédit du Maroc. A travers cette application, l’Université du Crédit du Maroc souhaite donner envie, proposer des dispositifs attractifs aux collaborateurs dans l’objectif de développer et d’ancrer leurs apprentissages. Elle permet, par la même occasion, aux collaborateurs, de mesurer leur progression, de relever des défis et de challenger leurs collègues.

L’Université Crédit du Maroc a choisi de développer cette application en collaboration avec l’éditeur TeachOnMars, leader du mobile learning sur le marché européen, récompensé par dix prix et hébergé depuis 2014 au «Village by CA», l’incubateur d’idées à potentiel du groupe Crédit Agricole S.A., maison mère du groupe Crédit du Maroc.

source : le360.ma