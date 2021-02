Démarrage des travaux de la 3ème et 4ème ligne du tramway : Les précisions de Casa Transports

L’investissement conventionnel s’élève à 7 milliards de dirhams pour le projet tramway et 1,8 milliard de dirhams pour le projet busway.

Le feu vert pour le lancement des travaux de la troisième et quatrième ligne du tramway de Casablanca vient d’être donné. C’est ce qu’a annoncé Casa Transports SA, maître d’ouvrage des projets Casatramway et Casabusway, précisant que ces projets viennent compléter l’offre de transport en commun en site propre qui compte aujourd’hui deux lignes totalisant 47 km en service.

Dans le détail, cette phase englobe les travaux de plateforme de tramway, de pose de la voie ferrée, d’installation des systèmes et des équipements d’énergie. La date fixée pour ce lancement est le 23 février 2021.

Tronçons concernés et échéances

Les travaux vont démarrer au niveau de 7 tronçons, à savoir Bd Mohammed VI entre Bd la Résistance et Rue Ifni, Bd Mohammed VI entre bds El Fida et Capitaine Driss El Messfioui, bd Idriss el Harti entre bd Al Joulane et Av. 10 Mars 1982, Av.

Abdelkader Essahraoui entre Bd Idriss El Allam et Av. 10 Mars 1982, Av. 10 Mars 1982 entre Av. Abdelkader Essahraoui et Rue 1Bis, Av.

des Forces Auxiliaires entre bds du Nil et Idriss El Allam, bd Oqba Ibnou Nafiaa à partir du bd Mohammed Jamal Eddora jusqu’au terminus de la T4 au bd Oqba.

Globalement, ces travaux de réalisation devront prendre environ huit mois pour chaque tronçon. Ils se dérouleront jusqu’à fin 2023 pour la totalité des travaux. Casa Transports assure dans ce sens qu’elle «veillera au bon déroulement de tous ces chantiers et en respect de ses engagements».

La même source tient par ailleurs à préciser que la circulation sera maintenue sur tous les axes même si une réduction de la largeur des voies à la circulation ne peut être évitée.

Pour fluidifier le passage, des passerelles piétons seront aménagées tous les 200 mètres environ. Casa Transports s’engage aussi à garantir l’accessibilité à l’ensemble des habitations, bureaux et commerces.

Notons que cette étape du projet sera suivie par d’autres étapes d’aménagement de façade à façade, de tests du matériel roulant et de marche à blanc. L’entreprise a mis à la disposition des citoyens plusieurs canaux de communication afin de suivre et interagir sur le déroulement des travaux.

En plus du numéro économique de service citoyen 0801 00 92 92, l’état d’avancement de ce chantier sera disponible sur la page www.facebook.com/casatransports.

Coût, tracés et projets en cours

En termes de chiffres, l’investissement conventionnel s’élève à 7 milliards de dirhams pour le projet tramway et 1,8 milliard de dirhams pour le projet busway. En ce moment, quatre lignes de transport en commun en site propre sont en cours de réalisation à Casablanca. On compte deux lignes de tramway et de deux lignes de busway.

Ainsi, la ligne Casatramway T3 s’étend sur 14 km et desservira 20 stations. Elle couvrira les axes terminus bd My Abderrahman (vers gare Casa Port), rue Ibnou Majid El Bahar, rue Smiha, bd Strasbourg, bd Mohammed VI, bd Idriss Harti, bd Idriss El Allam, bd Abdelkader Essahraoui, avenue 10 mars, terminus rue 1 bis terminus.

On notera également que la troisième ligne traversera 5 points de correspondance avec les lignes T1, T2, T4 et BW1. Pour ce qui est de la ligne Casatramway T4, elle desservira 19 stations sur 12 km d’itinéraire.

Le terminus centre-ville est au bd Moulay Youssef (parc de la Ligue Arabe), la ligne poursuivra sa trajectoire sur rue Allal El Fassi, rue Rahal Meskini, rue Abdelkrim Al Khattabi, rue Capitaine Puissesseau, route des Oulad Ziane, franchissement autoroute A3, avenue 10 mars, avenue Anoual/rue du Nil, bd Idriss el Allam, bd Idriss El Harti, terminus bd Okba.

Cette ligne dispose de 4 points de correspondance avec les lignes T1, T2 et T3.

Concernant la ligne Casabusway BW1, elle desservira le quartier Salmia à Lissasfa en traversant les boulevards Al Laymoun, Al Qods, Mohammed VI, Moqdad Lahrizi et Al Joulane. Elle couvrira 20 stations voyageurs le long de 12,5 km d’itinéraire et englobera 2 points de correspondance avec la ligne de Casatramway T1 au niveau de la station Lissasfa et la ligne T3 en cours de construction.

De son côté la ligne Casabusway BW2 est sur une longueur d’environ 12 km et comptera 22 stations voyageurs. Elle connectera le quartier Errahma au rond-point Oulmès situé au boulevard Ghandi à travers la Route provinciale 3014 et les bds Moulay Touhami et Yaacoub Al Mansour. Au niveau de la station Place financière, cette ligne comporte un point de correspondance avec la ligne Casatramway T2.

