Diapo. Coronavirus: un hôpital construit en 10 jours à Wuhan

Pour répondre aux besoins médicaux des 14.000 cas de contamination recensés en Chine (bilan arrêté au soir du 1er février), deux nouveaux hôpitaux ont été construits en banlieue de Wuhan. Les images.

D’une superficie de 25.000 m², le premier établissement, Huoshenshan Hospital, a été construit en une dizaine de jours à l’aide de préfabriqués et inclue 1.000 lits. Il doit accueillir ses premiers patients ce lundi 3 février. Plus de 4.000 travailleurs et 100 machines se sont activées jour et nuit sur ce chantier, selon des médias locaux chinois.

Le second hôpital, Leishenshan Hospital, s’étend sur une surface de 60.000 m² et prévoit plus de 1.600 lits. Il doit normalement ouvrir ses portes le 5 février.

Cet épisode n’est pas sans rappeler celui en 2003 de la construction expresse en sept jours de l’hôpital Xiaotangshan à Pékin pour traiter un septième des patients contaminés par le Sras.

