distinction: la filiale it de bank of africa, eurafric information, certifiée top employer 2021

La filiale IT de Bank Of Africa-BMCE Group, RMA, et le groupe français Crédit Mutuel Alliance Fédérale, viennent de recevoir la certification «Top Employer 2021» pour la deuxième année consécutive.

Le 25 janvier 2021, et pour la deuxième année consécutive, Eurafric Information a ainsi été primée «Top Employer» par le prestigieux organisme international Top Employers Institute.

Eurafric Inforation se positionne ainsi parmi les rares entreprises au Maroc à avoir reçu ce label, souligne un communiqué de la filiale de Bank Of Africa.

Le programme de certification international du Top Employers Institute a certifié et reconnu plus de 1.600 organismes dans plus de 119 pays et régions sur les cinq continents.

Il se base sur un audit approfondi des normes appliquées à l’ensemble des processus RH en termes de recrutement, de formation, de gestion des carrières, de culture d’entreprise et de bien-être.

