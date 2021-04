économie: la croissance reprend du poil de la bête

La croissance repart, peu à peu, à la hausse. Toutefois, beaucoup d’incertitudes subsistent.

Le coup d’accélérateur de l’activité économique, tant espéré, se fait attendre dans une conjoncture marquée par beaucoup d’incertitudes, fait remarquer L’Economiste dans sa livraison du jour. Revenant sur les dernières statistiques du HCP, le journal indique qu’au premier trimestre, la croissance n’a pas dépassé 0,7%, ajoutant qu’il s’agit là d’un léger mieux après quatre trimestres de baisses successives. On note que la valeur ajoutée agricole a enregistré une croissance de 13,7%, ce qui a boosté la croissance. Cependant, la situation reste plus ou moins morose, souligne L’Economiste, ajoutant que plusieurs secteurs sont encore confrontés à des difficultés.

Force est de constater que la valeur ajoutée du non agricole a reculé de 1% après une chute de 5,5% au premier trimestre 2020. De leur côté, les activités tertiaires et secondaires ont enregistré des baisses, limitées toutefois: leur contribution à la croissance reste négative. A noter que, pour le 2ème trimestre, un rebond de 14,7% est attendu par le HCP. Le quotidien indique que cette évolution n’a rien de spectaculaire dans la mesure où elle ne permet pas de rattraper complètement le plongeon de 15,1% enregistré au 2eme trimestre 2020.

L’Economiste souligne aussi que l’agriculture en particulier est à l’origine du rebond de croissance prévu au cours du 2eme trimestre. Hors agriculture, la valeur ajoutée devrait progresser de 13,4% au 2eme trimestre 2021, contre un recul de 15,5% l’année dernière. Dans le secteur tertiaire, le HCP prévoit la poursuite de la reprise dans les services marchands, notamment le commerce, le transport et la restauration. On note que ce secteur contribuerait pour 5,9 points à l’évolution du PIB, contre 4,2 points pour le secondaire. Cependant, on remarque que, dans le secteur des mines, un ralentissement est attendu.

source : le360.ma