El Jadida : Affluence remarquable à l’ouverture du Moussem Moulay Abdellah Amghar

L’ouverture officielle du Moussem Moulay Abdellah Amghar a été marquée par un engouement sans pareil des visiteurs, venus nombreux assister à ce festival emblématique de la ville d’El Jadida.

«Au vu du public qui suit les spectacles fabuleux de la Tbourida et de Fauconnerie, ainsi que les soirées artistiques, il faut s’attendre à un record historique d’affluence notamment avec le concert de cette soirée d’Abdelaziz Stati», a déclaré à la MAP Moulay Mehdi El Fathemy, président de la commune de Moulay Abdallah.

En effet, selon le programme de cette édition, des orchestres musicaux et des troupes folkloriques se produisent jusqu’aux premières lueurs du matin, parallèlement à de nombreuses autres divertissements et distractions foraines se déroulant sur différentes scènes aménagées pour l’occasion.

Dans une parfaite symbiose, des sons de toutes les notes, des saveurs et des couleurs se mêlent à la poussière et aux effluves iodées de l’Atlantique, pour s’embaumer d’odeurs de poudre jaillissant des deux Mehreks dédiés à la Tbourida.

Le programme de cette édition 2023 prévoit notamment des concerts de Jil Al Aïta, Abidat Rma, Abdelaziz Stati, Zahira Rbatia et Said Oueld El Houat, qui meublent une longue liste d’artistes populaires qui animeront le Moussem jusqu’au 11 courant. La journée de lundi s’est clôturée avec une grande soirée artistique, animée par l’artiste populaire, Saïd El Khribgui. Un spectacle qui aurait, selon les organisateurs, drainé plus de 70.000 spectateurs.

