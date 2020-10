Elalamy : La digitalisation, une source d’opportunités d’investissement et d’emplois

La digitalisation de l’économie permettrait de créer davantage d’emplois et se veut une source d’opportunités d’investissement qu’il faut mettre à profit, a indiqué lundi le ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

S’exprimant lors de l’inauguration de la 10è édition de la Conférence virtuelle sur la technologie, la société et la sécurité «CyFy 2020», organisée par le think tank indien Observer Research Foundation (ORF), M. Elalamy a noté une avancée substantielle dans le secteur du digital et des technologies numériques pendant la période de la pandémie de Covid-19, relevant que les habitudes de consommation, de production et de commercialisation ont fortement changé partout dans le monde. Les technologies numériques ont gagné en importance et en expansion et se sont démarquées comme l’un des grands bénéficiaires de cette pandémie, selon le ministre marocain.

Il y a nécessité de capitaliser, a-t-il insisté, sur cette très forte avancée des technologies avec de nouveaux modes de travail qui se sont considérablement développés, donnant lieu à des résultats et des bénéfices majeurs dans divers industries et métiers.

Le monde numérisé changerait les références de nombreux emplois, mais il sied de prendre en considération le volet humain et éthique dans cette très forte évolution des technologies, a-t-il jugé.

source : aujourdhui.ma