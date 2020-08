emploi: l’agence millennium challenge account-morocco lance une nouvelle initiative

MCA-Morocco vient de lancer le projet «Lab Emploi». Il s’agit d’une initiative visant à améliorer l’évaluation des politiques de l’emploi et du marché du travail au Maroc.

L’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) lance une nouvelle initiative pour encourager l’évaluation des politiques de l’emploi et du marché du travail au Maroc, rapporte Les Inspirations Eco dans sa publication de ce mercredi 12 août.

Le quotidien indique que ladite initiative, baptisée «Lab Emploi», s’inscrit dans le cadre de l’activité «Emploi» du projet «Education et formation pour l’employabilité», relevant du programme de coopération «Compact II» conclu entre le Maroc et les Etats-Unis en 2015.

Soulignons que le projet «Lab Emploi» a pour objectif d’améliorer l’efficacité et l’impact de ces preuves et données et de relever les défis du marché du travail en termes de création et de maintien de l’emploi.

Pour le journal, il s’agit d’un défi qui vient à point nommé, compte tenu des derniers chiffres alarmants du HCP (Haut-Commissariat au Plan) qui montrent une perte de 589.000 emplois entre le deuxième trimestre 2019 et la même période 2020.

On apprend que, dans le cadre de cette mission, MCA-Morocco fera appel aux réseaux de chercheurs Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) et EPoD, deux organismes qui collaboreront dans le but de définir les différents axes d’intervention de cette initiative.

Ainsi, en premier lieu, on apprend que des études d’évaluation portant sur des thématiques relevant des politiques et des programmes d’emploi et du marché du travail seront réalisées en collaboration avec des partenaires marocains.

Les Inspirations Eco affirme que celles-ci favoriseront le transfert des connaissances, le partage et l’apprentissage par les institutions nationales, ajoutant que le deuxième axe consistera à renforcer les capacités des partenaires institutionnels, experts et professionnels nationaux en matière de production et d’utilisation de preuves dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques de l’emploi et du marché du travail.

Le troisième pilier porte sur la dissémination et le partage des connaissances à travers la diffusion des résultats et des connaissances pertinentes en matière de politiques de l’emploi et du marché du travail auprès des parties prenantes, apprend-on.

Les Inspirations Eco souligne enfin que, pour implémenter cette initiative, les centres J-PAL et EPoD vont collaborer avec un certain nombre de partenaires institutionnels de MCA-Morocco.

source : le360.ma