En France, Disney+ sera aussi distribué par Canal+

Dans un entretien aux Échos, Disney et Canal se confient sur l’arrivée du service de streaming Disney+ en France. Les deux groupes préparent quelque chose d’« énorme d’un point de vue marketing ».

À la différence des autres pays, Disney+ ne sera pas un service uniquement accessible depuis le web en France. Dans un entretien au journal Les Échos, Kevin Mayer de Disney et Maxime Saada de Canal annoncent avoir conclu un accord de distribution exclusif. Les abonnés Canal+ pourront accéder au service de SVOD depuis leur décodeur ou leur box Internet dès son lancement le 31 mars.

Que signifie cette exclusivité ?

Il y aura deux manières de profiter de Disney+ en France. On pourra soit télécharger l’application ou se rendre sur disneyplus.com, comme dans les autres pays, soit passer par Canal. Si aucune offre n’a été dévoilée pour l’instant, il est facile d’imaginer que Disney+ sera intégré à certaines offres de Canal+ comme le pack cinéma/séries, qui inclut déjà Netflix et OCS. En effectuant ce genre de partenariat, Disney compte s’adresser dès son lancement à un public plus large, qui ne serait pas forcément abonné à un service en ligne de lui-même.

En obtenant la distribution exclusive de Disney+, le groupe Canal se met en position de force. Les opérateurs télécom comme Orange, SFR, Bouygues et Free devront discuter avec lui s’ils souhaitent intégrer Disney+ à leurs box. Autrement dit, Disney confie à Canal les clés de son succès en France.

Disney+, Netflix, OCS et foot… Canal frappe fort

Avec ce nouvel accord, Canal confirme son incroyable dynamisme de ces dernières semaines. Après avoir entamé une transition numérique avec myCANAL (qui représente désormais 40% de son audience selon Maxime Saada), Canal inclut désormais Netflix dans ses offres et devient peu à peu le service ultime pour profiter de tout ce que l’on recherche. L’obtention de certains droits de la Ligue des Champions et de Ligue 1 le place également en position de force au niveau de la diffusion du sport.

Au lancement de Disney+ en France, on imagine que Canal+ jouera la carte de la publicité en assurant une promotion d’envergure Disney au service de streaming, comme il a pu le faire avec Netflix ces derniers mois. « Je vous promets que cela va être énorme » promet Kevin Mayer. Disney+ va-t-il battre des records à son arrivée en Hexagone, comme il l’a fait aux États-Unis ? Le prix français est toujours inconnu mais devrait tourner autour des 7 euros par mois.

source : 01net.com