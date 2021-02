En perpétuelle évolution : Hyundai prévoit une série de nouveautés en 2021

Hyundai accélère son évolution en 2021 en adoptant une toute nouvelle vision en phase avec les attentes de ses clients.

Renaissance d’un style

Hyundai exprime son langage stylistique «Sensuous Sportiness» avec plus d’audace. La nouvelle orientation stylistique de la marque se décline de modèle en modèle pour le plus grand plaisir du grand public. Cette nouvelle vision aspire à la parfaite harmonie entre proportions, architecture, style et technologie. La nouvelle génération de véhicules Hyundai incarne un design audacieux faisant la part belle aux lignes sportives et aux intérieurs épurés.

Cette révolution stylistique de la marque vient répondre aux nouvelles attentes d’un monde en perpétuelle évolution. Une évolution due au célèbre designer Luc Donckerwolke. Faisant partie des designers automobiles les plus en vue, il a signé de véritables chefs-d’œuvre de design comme la Lamborghini Aventador ou encore la Gallardo. Il a ensuite intégré la marque Hyundai en 2015 où il occupe aujourd’hui le poste de Chief Creative Office. Pour Hyundai, «Sensuous Sportiness» associe plaisir et sportivité: une révolution particulièrement tournée vers le futur. Sensuous Sportiness exprime la personnalité de la voiture à travers : des proportions revisitées, un design innovant qui franchit la frontière entre fonctionnalité et forme, un style qui harmonise entre les volumes et des lignes plus sportives, et enfin, une technologie qui interpelle les émotions. La nouvelle calandre avant «Cascading Grille» incarne parfaitement cet état d’esprit et se décline sur tous les nouveaux modèles de la marque.

Au volant du futur

Outre des designs extérieurs redessinés et des intérieurs plus confortables, les nouveaux modèles Hyundai bénéficient de toute une série d’évolutions technologiques au service de la performance et de l’ergonomie pour une meilleure mobilité future.

Hyundai poursuit ainsi son chemin de développement avec une vision futuriste et prometteuse, innovant sans cesse en matière de technologie automobile et d’hybridation.

Hyundai est engagée dans le développement de technologies qui incarnent les standards de performances d’un véhicule : la durabilité, la sécurité, le confort de conduite, la motorisation et l’efficacité énergétique.

De l’hybride à l’hybride rechargeable, en passant par le moteur électrique, la batterie lithium-ion polymère ou la pile à hydrogène, Hyundai Motors offre la gamme de véhicules électrifiés la plus innovante au monde.

L’émotion hybride

L’hybride chez Hyundai se dévoile sous un nouveau visage : la Nouvelle Hyundai Sonata Hybride. Introduite en décembre, cette berline au design irrésistible allie dynamisme et confort premium dans un écrin de sportivité assumé.



En avant-première nationale, Hyundai Maroc introduira prochainement le premier véhicule au Royaume doté d’un système de charge solaire écologique : la nouvelle «Hyundai Sonata Hybride Ultimate S» à toit solaire.

Premier véhicule Hyundai doté d’un système de charge solaire écologique, cette nouvelle révolution technologique permet de recharger la batterie de la voiture par le biais de panneaux solaires implantés sur son toit, pour une autonomie maximisée et ce, même en mouvement.



L’année 2021 est résolument prometteuse avec Hyundai Maroc ! Bientôt, encore plus de nouveautés seront annoncées pour le plus grand bonheur du public. Gardez contact avec la marque à travers ses réseaux sociaux ou encore l’application Hyundai Maroc.

source : aujourdhui.ma