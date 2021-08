énergies renouvelables: le maroc met le turbo sur l’hydrogène vert

Le Maroc prend de l’avance sur l’hydrogène vert. Plusieurs initiatives ont été récemment déployées visant à consolider le positionnement du Royaume dans ce domaine.

Le Maroc avance à grands pas en matière de développement durable, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 24 août Le quotidien fait ainsi remarquer que le choix de l’hydrogène vert illustre pleinement l’engagement du Royaume à réussir sa transition énergétique et d’asseoir son positionnement sur l’échiquier international comme étant un pionnier en matière d’énergies renouvelables.

En effet, le département de l’énergie, des mines et de l’environnement et toutes les autres instances opérant dans le secteur s’activent dans le déploiement de l’hydrogène vert. Ainsi, les premières initiatives de développement de cette energie ont d’ores et déjà été lancées sur l’ensemble du territoire, rapporte Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que cela vient couronner la mise en place d’une stratégie de développement conformément aux recommandations de l’étude ayant confirmé la disposition du Maroc d’un potentiel important pour le développement de cette filière.

«La mise en œuvre de cette stratégie dont l’objectif est de satisfaire la demande locale et d’optimiser l’exploitation du potentiel national notamment à travers des exportations, s’articule autour de trois axes stratégiques», indique le département de l’Energie. «Il s’agit en effet des technologies englobant les développements technologiques et les économies de coûts. Le deuxième axe porte sur l’investissement et l’approvisionnement. Ce volet comprend la mise en place d’un cluster industriel et l’élaboration d’un plan directeur des infrastructures correspondantes», explique Aujourd’hui Le Maroc.

La troisième orientation de la stratégie s’articule autour des marchés et de la demande et se réfère à la réalisation des opportunités de la demande, donnant lieu à de nouveaux marchés. «A cet égard, un plan d’action a été défini en vue de mettre en œuvre les dispositions de cette stratégie de manière progressive et ce jusqu’à l’horizon 2050», détaille le journal, soulignant qu’il est envisagé, dans ce sens, de réduire les coûts tout au long de la chaîne de valeur de la filière d’hydrogène vert et de ses dérivés.

Il est aussi question de mettre en place les mesures nécessaires pour l’intégration industrielle locale de la filière hydrogène à travers la formation des ressources humaines et le transfert d’expertise auprès des compétences marocaines. «Il est également prévu de créer un cluster industriel national dédié au développement des technologies hydrogène et l’élaboration d’un schéma directeur des infrastructures correspondantes. Ce plan d’action comprend également l’élaboration d’un plan national de stockage dont la finalité est de valoriser l’utilisation de l’hydrogène et de ses dérivés en tant que source d’énergie», précise-t-on.

Il s’agit aussi d’assurer le financement nécessaire au développement de l’hydrogène et aux activités de production associées en renforçant la coopération internationale avec les partenaires internationaux, ainsi que la création de nouveaux partenariats en vue de saisir les opportunités offertes par la filière hydrogène. Aujourd’hui Le Maroc fait savoir que les objectifs tracés à l’horizon 2050 visent également le développement d’un marché national de l’hydrogène, et ce en invitant les opérateurs et les investisseurs à utiliser une énergie propre basée sur l’hydrogène vert.

