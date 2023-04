Énergies renouvelables: le Maroc, numéro 2 africain dans le solaire et l’éolien

D’après le rapport «Global Electricity Review 2023», publié par le think tank britannique Ember Climate, le Maroc est le deuxième pays en Afrique en termes de recours à l’énergie éolienne et solaire pour la production de son électricité. Ces deux énergies renouvelables représentent 17% dans son mix-énergétique, bien plus que la moyenne mondiale estimée à 12%.

Le Maroc confirme une fois de plus son dynamisme dans le domaine des énergies renouvelables en Afrique, se plaçant à la deuxième position continentale dans la production d’électricité à partir de l’éolien et du solaire. C’est ce qu’a révélé le think tank britannique Ember Climate dans son dernier rapport «Global Electricity Review 2023». Un document de 163 pages qui analyse les données de la production d’électricité de 78 pays, représentant 93% de la demande mondiale d’électricité, au titre de l’année 2022. Avec une part de 17% d’électricité produite à partir des énergies solaire et éolienne, le Maroc devance le Kenya (16%) et se classe derrière la Namibie, numéro 1 africain, dont 25% du mix énergétique provient de ces deux ressources renouvelables. Petite nuance à apporter: en attendant leur actualisation, le rapport se base encore sur les chiffres de l’année 2021 pour les cas du Maroc et de la Namibie.

Dans son rapport, Ember révèle que la transition énergétique est en marche au niveau mondial. Pour preuve : l’éolien et le solaire ont atteint une part de 12% dans le mix énergétique mondial, contre 10% en 2021, et loin des 5% en 2015. Mieux, les énergies propres, y compris le nucléaire, ont atteint un record de 39% dans la production d’électricité l’année dernière. «La production solaire a augmenté de 24%, ce qui en fait la source d’électricité à la croissance la plus rapide pendant 18 années consécutives. La production éolienne a augmenté quant à elle de 17%», peut-on y lire.

D’après le rapport, l’Afrique fait partir des régions qui ont plus investi dans les énergies renouvelables ces dernières années, avec le Moyen-Orient et l’Amérique latine. Ces trois régions ont représenté 39% de la production mondiale de gaz entre 2012 et 2022, du fait de l’augmentation de la demande électrique locale. Pour satisfaire cette forte demande, elles ont misé sur les énergies vertes, ce qui leur a permis de répondre à près de 2% de la demande d’électricité l’année dernière, soit le double par rapport à 2018.

Pour Ember, l’électricité, plus grand émetteur mondial de CO2, doit être décarboné pour permettre une réduction drastique de la pollution et du réchauffement climatique.«Dans les pays en développement, l’investissement dans des sources propres jouera un rôle crucial pour répondre à la demande croissante d’électricité», souligne le groupe de réflexion.

Le rapport «Global Electricity Review 2023» ne fait que confirmer le développement de la production d’énergies renouvelables au Maroc. Ses conclusions abondent dans le même sens que ceux du rapport «Renewable Energy Capacity Statistics 2023» de l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), qui avait placé le Maroc dans le Top 5 des producteurs d’énergies propres en Afrique, derrière l’Afrique du Sud, l’Égypte, l’Éthiopie et l’Angola.

D’après l’IRENA, le Royaume a atteint une production de 3.727 mégawatts (MW) d’énergies renouvelables en 2023. L’éolien (1.471 MW), l’hydroélectrique (1.770 MW) et le solaire (858 MW) y ont fortement contribué. Rappelons que l’objectif du Maroc est de porter la part de ces sources à 52% dans son mix énergétique d’ici 2030.

source : le360.ma