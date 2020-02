ES Tunis-Zamalek: où et quand suivre la Supercoupe d’Afrique?

Les Tunisiens de l’Espérance sportive de Tunis et les Égyptiens du Zamalek s’affrontent ce vendredi à Doha dans le cadre de la Supercoupe africaine. Voici la chaîne qui diffuse cette rencontre.

Pour la seconde année consécutive, la capitale qatarie Doha sera le théâtre de la Supercoupe africaine. Cette rencontre entre l’Espérance sportive de Tunis, vainqueur de la Ligue des Champions, et le Zamalek du Caire, détenteur de la Coupe de la CAF, sera retransmise ce vendredi à 17h (heure marocaine), sur beIN Sports détenteur exclusif des droits TV des compétitions de la Confédération africaine de football.

Ce duel et le premier d’une série de trois matchs entre les deux clubs nord-africains cette saison. Les Sang et Or et les Rouge et Blanc ont été tirés au sort pour s’affronter en quarts de finale de la Ligue des Champions à la fin du mois.

Historiquement, les Égyptiens ont un léger avantage sur les Tunisiens. En 6 confrontations, les White Knights ont remporté deux fois la victoire tandis que les Mkachkha n’en comptent qu’une seule. Chaque équipe a marqué six buts et en a concédé autant.

Ce 7e face à face se jouera à guichets fermés: “Les billets pour la #CAFSuperCup sont épuisés! Nous espérons que tout le monde appréciera le match au stade Thani Bin Jassim!”, a écrit la QFA (Fédération qatarie de football) sur Twitter lundi soir.

Pour rappel, l’édition 2019 de la Supercoupe de la CAF, disputée l’an dernier à Doha, a été remporté par le Raja de Casablanca après sa victoire sur l’EST (2-1). ​

