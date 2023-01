Essai du DS 3 E-Tense 2023

Lors d’un événement organisé par DS Automobile, nous avons pris le volant du DS 3 E-Tense restylé dans la région de Valence, en Espagne. Nous avons effectué pour vous le premier essai routier et voilà ce qui en ressort.

Qu’est-ce qui change avec le lifting du modèle DS 3 E-Tense Facelift 2023 ?

Le DS 3, se sépare de son suffixe « Crossback » et s’offre de nouveaux feux et une nouvelle signature lumineuse. À l’avant, il y a de nouveaux phares Matrix LED, les feux de jour se composent désormais de deux bandes lumineuses verticales à gauche et à droite au lieu d’une. La calandre élargie du véhicule est disponible en option en noir et sans aucun chrome. Les poignées de porte sont toujours enfoncées dans la carrosserie et se déploient automatiquement dès que vous vous approchez avec la clé de la voiture.



On ne retrouve plus de chrome à l’arrière du DS 3 et on sublime le coffre avec une lettrine inédite, c’est tendance.

Le SUV urbain est disponible avec une nouvelle teinte : le rouge Diva, très dynamique et électrique comme couleur.

Grâce à une batterie de 54 kWh (50,8 kWh utiles), l’autonomie passe à 400 km.

Le confort du nouveau DS 3 E-TENSE Facelift (2023)

Sans surprise, le confort du nouveau DS 3 E-Tense facelift (2023) est réellement au rendez-vous et un plus pour un véhicule de cette catégorie. A l’avant, il y a suffisamment d’espace pour les personnes même grande de taille (c’est le cas de notre journaliste), à l’arrière, cela devient beaucoup plus étroit mais reste adéquat pour la majorité des occupants. Nous avons été impressionné par l’insonorisation de l’habitacle de la nouvelle DS 3 E-Tense Facelift (2023), qui ne laisse pratiquement pas passer le bruit sur la route.

Une expérience de conduite très agréable

Il se laisse conduire. Installé au volant du DS 3 E-Tense, la position haute procure l’impression d’être dans un véhicule d’un plus grand gabarit. Nous avons essayé les trois modes de conduite du nouveau DS 3 E-Tense Facelift (2023) : Normal, Sport et Eco. On sent bien la différence dès les premières accélérations surtout avec le rendu du moteur. Excellente tenue de route grâce aux différents systèmes ADAS (systèmes de sécurité passifs et actifs) présent de série sur ce véhicule. Les manœuvres de dépassement sont effectuées en toute sécurité avec la puissance disponible en tout temps. Au fur et à mesure que le paysage devient montagneux et les courbes plus serrées dans la belle région de Valence, DS 3 nous montre de plus en plus que des attributs tels que le dynamisme ou la sportivité sont au rendez-vous. La direction est douce et donne peu de retour, tout comme les pédales.

Notre avis

Le bilan est plutôt positif. La version restylée du SUV électrique est plus aboutie qu’avant, avec un design légèrement rehaussé et raffiné.

En attendant l’introduction de ce nouveau modéle au Maroc, nous vous invitons à découvrir l’offre actuelle pour le marché marocain sur la page dédiée de votre guide.

H.B. pour Le Guide Auto Maroc