Extension du réseau du tramway de rabat-salé-témara: ce qu’il en est actuellement

Les études techniques sont toujours en cours pour l’extension du réseau tramway de Rabat-Salé-Témara. Objectif: répondre aux enjeux de la demande croissante de mobilité dans cette agglomération, et proposer des solutions de mobilité durables et propres, allant dans le sens d’une stratégie d’atténuation globale de l’empreinte carbone.

La troisième phase de développement du réseau de tramway de Rabat-Salé-Témara avance bien, la Société du tramway de Rabat-Salé (STRS) ayant précédemment lancé des études complémentaires, notamment pour la ligne 3, qui va permettre d’atteindre Témara, la ligne 4, qui devra desservir la commune d’El Youssoufia à Rabat, et la ligne 6, qui permettra d’atteindre la future zone urbaine Al Boustane.

Ce projet a pour objectif de développer le réseau structurant du tramway dans les axes de flux principaux, de créer les services d’intermodalité et de contribuer aux rénovations urbaines concourant au développement des différentes zones de Rabat-Salé-Témara.

Dans le détail, les extensions de la ligne 2 sont prévues à Rabat pour atteindre la zone sud du quartier de Yaacoub Al Mansour et renforcer le maillage du réseau du tramway à Salé, pour desservir les zones de Salé El Jadida et Technopolis. La ligne 3 va permettre d’atteindre la ville de Témara, en passant par le centre urbain de Hay Riad à Rabat.

La branche de connexion L1-L2 à Rabat assurera la desserte de la gare LGV d’Agdal. La ligne 4 permettra de desservir la commune d’El Youssoufia à Rabat. La ligne 6 va permettre d’atteindre la future zone urbaine Al Boustane, qui va être ouverte à Rabat.

Les études lancées permettront de considérer toutes les lignes et les sections de lignes restantes du nouveau schéma directeur du tramway, en priorisant la réalisation de ces lignes et sections de lignes selon plusieurs critères (dont l’opportunité, la rentabilité économique des sections, l’état d’avancement des études, la réduction de la perturbation à la vie urbaine, la programmation des projets connexes, le financement, etc.). Une feuille de route sera ainsi établie. Elle listera les phases restantes et donnera pour chaque phase la consistance à réaliser, la programmation temporelle et les coûts estimatifs.

Rappelons qu’en mai 2011, le transport en commun au niveau de l’agglomération de Rabat-Salé-Témara a connu un tournant, avec la mise en exploitation des deux lignes du réseau de tramway, sur une distance de 20 km.

En 2019, les autorités locales et le conseil d’administration de la Société du tramway de Rabat-Salé ont conclu à l’opportunité que le réseau du tramway gagnerait à être étendu à très court terme, en particulier dans les grands axes urbains pour augmenter la qualité de desserte de l’agglomération et notamment de certains équipements structurants et centres d’activités importants, dont principalement Hay Riad, le centre de Témara, Sala Al Jadida et Technopolis.

