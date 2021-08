Fast and Furious 10 obtient une date de sortie en 2023

Maintenant avec une date de sortie officielle, Fast & Furious 10 attire l’attention. Selon Entertainment Weekly, la suite à venir qui servira d’avant-dernier volet de la série devrait sortir le 7 avril 2023. Word is Universal a discrètement daté le film avec des plans pour que Vin Diesel annonce la date de sortie sur les réseaux sociaux dans un proche avenir, bien que le chat soit manifestement sorti du sac.

Dans l’état actuel des choses, F9 est le film le plus rentable au monde sorti pendant la pandémie avec un total de 681,5 millions de dollars. Réalisé par Justin Lin, le film est destiné à être le premier d’une trilogie destinée à clore le Rapide et furieux séries. Lin est également à bord pour diriger Rapide et furieux 10 de même que Rapide et furieux 11 pour bien finir l’histoire.

Aucune information n’a été révélée sur le complot pour F10 et aucun membre de la distribution n’a encore été officiellement annoncé, bien qu’il semble probable que la plupart des principaux acteurs reviendront. Il va de soi que Diesel sera de retour en tant que Dom Toretto et il est probable que nous verrons également d’autres stars comme Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Michelle Rodriguez, John Cena, Jason Statham et d’autres.

Une personne que nous ne devrions pas nous attendre à voir revenir F10 ou F11 est Dwayne « The Rock » Johnson. Auparavant, Johnson est apparu dans trois Rapide et furieux films avant de jouer dans le spin-off Hobbs & Shaw aux côtés de Statham. Il a été rapporté que Johnson et Diesel ne s’entendaient pas très bien sur le plateau, ce que Diesel a attribué à « l’amour dur » dans le but d’obtenir une meilleure performance de The Rock. En réponse, Johnson a suggéré qu’il ne reviendrait pas pour les deux derniers films.

« Je leur souhaite bonne chance Rapide 9« , a déclaré The Rock à THR. » Et je leur souhaite bonne chance pour Rapide 10 et Rapide 11 et le reste du Rapide furieux les films qu’ils font qui seront sans moi. »

En juin, Diesel a déclaré que le plan de Rapide et furieux 10 et Rapide 11 est que les films tournent l’un après l’autre, à partir du début de 2022. Per Regal, l’acteur a expliqué qu’il « faisait Fast 10, première et deuxième partie, la finale de la saga, en janvier ». Il n’a donné aucun indice quant à une date de sortie pour le prochain opus, mais maintenant les fans en ont une à mettre sur le calendrier.

Des films dérivés continueront d’être réalisés, donc même si Rapide et furieux se terminera par F11, plus de cet univers sera exploré. Il a été rapporté que Charlize Theron recevra son propre film dérivé après Cipher après sa récente apparition dans F9. Malgré la relation de The Rock avec Diesel, il y a toujours des plans pour un Hobbs & Shaw suite à développer également, même si nous ne devrions pas parier sur un camée Dom Toretto.

Rapide et furieux 10, alias F10, sortira en salles le 7 avril 2023. Si le plan est toujours de tourner F11 dos à dos avec F10, alors nous pourrions bientôt découvrir une date de sortie pour le dernier volet de la série. Cette nouvelle nous vient de date limite

source : 45secondes.fr