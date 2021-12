FC Barcelone: Yassine Bounou pour remplacer Ter Stegen?

Le FC Barcelone pense au Marocain Yassine Bounou, gardien du FC Séville, pour remplacer l’Allemand Marc-André Ter Stegen, en nette baisse de niveau.

Le FC Barcelone serait sur le point de vendre son portier allemand Marc-André Ter Stegen. Le club, excédé par les résultats négatifs et les contre-performances de son gardien, devrait le céder au plus offrant.

Et pour le remplacer, les Catalans pensent à un certain Yassine Bounou, à en croire La Razón . Le gardien des Lions de l’Atlas et du FC Séville est évoqué au même titre que David De Gea et Gianluigi Donnarumma.

Le FC Barcelone priorise la piste menant au Marocain, bien plus abordable. Le club espagnol a espoir de négocier sa clause de libération, fixée à 30 millions d’euros, à la baisse.

Yassine Bounou compte 8 clean-sheets en championnat d’Espagne, alors que son club dispose de la meilleure défense avec seulement 11 buts encaissés en 16 apparitions.

Séville est 2e avec 34 points, alors que le FC Barcelone inquiète de plus en plus avec sa terne 8e place (24 points: 6 victoires, 6 nuls et 4 défaites).

source : le360.ma