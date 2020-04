FONDS SPÉCIAL COVID-19: VOICI LE MONTANT TOTAL DES DONS RÉCOLTÉS GRÂCE AUX SMS

Le ministère des Finances avait lancé un service SMS sur le numéro 1919 pour les citoyens souhaitant contribuer au Fonds spécial de gestion du covid-19. Chaque SMS représente un don de 10 dirhams.

Les Marocains se mobilisent massivement en envoyant des SMS pour soutenir la lutte contre l’épidémie du coronavirus.



Ils ont envoyé jusqu’au mercredi 8 avril plus de 650 mille SMS au 1919, a fait savoir le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaaboun, lors de son passage au journal télévisé d’Al Aoula du jeudi 9 avril à 21h00.

Sachant que chaque SMS correspond à un montant de 10 dirhams, les dons via SMS atteignent 6,5 millions de dirhams. Le service SMS est opérationnel depuis le samedi 21 mars dernier.

Les ressources du Fonds spécial pour la gestion du Coronavirus se composent de la contribution du Budget général de l’État à hauteur de 10 milliards de dirhams, et des contributions des organismes et institutions ainsi qu’à la contribution des personnes physiques.

Selon un décompte établi par Afrique Advisors, un cabinet de conseil spécialisé en droit des affaires, fiscalité et relations institutionnelles, basé à Casablanca, les montant total des contributions audit Fonds a atteint 33,7 milliards de dirhams (chiffre arrêté le 7 avril). Ce décompte a été fait sur la base des intentions de dons relayées par voie de presse. Il n’inclut pas les contributions non chiffrées, notamment les dons en nature et ceux émanant de personnes ayant souhaité gardé l’anonymat.

