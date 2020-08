Football : La CAF s’allie à l’UEFA pour le développement des Ligues nationales en Afrique

Le football mondial est fortement impacté par le coronavirus. Afin de sortir ce sport adulé par des millions de fans au monde et particulièrement en Afrique où le football est plus qu’un simple sport, la Confédération africaine de football (CAF), en partenariat avec l’Union européenne de football (UEFA), s’est lancée dans un projet de développement des Ligues nationales en Afrique, dans le but d’améliorer la structure organisationnelle et la durabilité économique des compétitions, rapporte l’instance continentale dans un communiqué publié sur son site officiel.

Intitulé «Programme de la CAF et d’UEFA Assist pour le développement des ligues», le projet vise à aider les associations membres à professionnaliser leurs ligues et à développer leurs clubs, tout en assurant une croissance pérenne du football, précise la même source.

Le programme, un partenariat entre les deux confédérations, «favorisera le dialogue avec les principales parties prenantes et soutiendra les associations membres à travers des compétences et des techniques en faveur de mesures standardisées capables de garantir la durabilité des ligues nationales de football», souligne la CAF.

Le programme «se concentrera également sur le modèle compétitif approprié, la valorisation du football, la viabilité financière et l’organisation de compétitions de ligue dans les paramètres de l’excellence».

En outre, une équipe d’experts effectuera un examen opérationnel de la structure de la compétition, de l’image de marque, de la commercialisation, des aspects financiers et de gouvernance de la ligue nationale, pour aboutir à des recommandations et guider la ligue à travers un programme de mentorat.

«Les ligues nationales représentent l’image la plus visible du football dans une association membre et le succès des clubs est directement lié à la force de la ligue. Il est donc impératif d’avoir des normes dans tous les aspects de la ligue dans des domaines clés tels que les compétitions, la gouvernance, les opérations, la communication et la génération de revenus», a déclaré le secrétaire général adjoint de la CAF, le Ghanéen Anthony Baffoe.

Avec un coup d’envoi prévu en septembre prochain, le Ghana et le Rwanda ont été sélectionnés pour le projet pilote du programme de développement des ligues lancé par la CAF et UEFA Assist, qui comprend huit modules de formation sur des sujets clés liés au développement des ligues et à la planification opérationnelle menant aux meilleures pratiques.

«Nous sommes ravis d’offrir nos connaissances, notre assistance et notre expertise à la CAF afin de l’aider à développer et à renforcer les ligues nationales à travers le continent», a déclaré Zoran Lakovi, directeur de la division associations nationales de l’UEFA.

Lancé en 2017, le programme UEFA Assist vise à fournir une assistance à d’autres confédérations et à leurs associations membres afin de développer et de renforcer le football à travers le monde.

En 2018, avec le soutien du programme UEFA Assist, la CAF a organisé l’historique GS Academy, pour renforcer les capacités des secrétaires généraux des associations membres et des unions de zone avec des ateliers remarquables à Addis-Abeba (Éthiopie), Casablanca (Maroc), Djibouti (Djibouti) et Windhoek (Namibie).

