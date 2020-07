gaz: l’exploitant du gaz de tendrara vendra 10 ans de sa production à un groupe marocain

Sound Energy négocie avec un groupe marocain la vente de sa future production de gaz, qui démarre début 2021, sur la concession de Tendrara située à l’est du Maroc. A l’annonce de la nouvelle, les actions de Sound ont bondi de 53% sur le marché anglais.

Après moult rebondissements dans ses négociations avec plus de 23 prétendants à l’achat d’une partie de ses actifs et de sa future production de gaz au Maroc, la firme anglaise Sound Energy vient d’annoncer avoir un deal, à un stade très avancé, avec un grand groupe national, qui envisage d’acheter tout le gaz naturel liquéfié qui proviendra de l’un de ces gisements de Tendrara.

C’est la 2e annonce faite par la société britannique en moins d’un an. Sound Energy avait annoncé en novembre 2019 avoir signé une option de vente de 51% de sa concession dans la région de l’Oriental, soit 24,2% des 47,5% qu’elle détient sur ce portefeuille, à une société anglaise spécialisée dans l’énergie. Cette option de vente a pris fin le 14 février 2020. Elle devait être conclue à un peu plus de 112 millions de dollars. Dans ce deal, Sound Energy avait précisé qu’elle allait offrir à cet acheteur une option d’un an pour acquérir 9% supplémentaires, ce qui réduirait sa participation à terme à 14,3%.

La compagnie anglaise n’a pas encore divulgué l’identité de l’actuel prétendant à ce deal.

Mohammed Seghiri, directeur de l’exploitation de Sound Energy au Maroc a fait savoir, dans un communiqué, que « la compagnie a fait des progrès significatifs et que les termes de l’actuel deal, tel qu’il se présente, marquent une étape importante vers la réalisation du plan de développement de la production sur le gisement TE-5 Horst dans la concession de Tendrara ».

Sound Energy estime la production de ce gisement à près de 100 millions de mètres cubes standards de gaz par an, pendant 10 ans. Le partenaire marocain, affirme la firme anglaise dans un communiqué, « s’engage à reprendre une quantité annuelle minimale de 90 millions de mètres cubes de gaz à un prix compris entre 7 et 9 dollars par million de British Thermal Units ».

Dans le détail, le prétendant marocain à ce deal souscrira 2,5 millions dollars dans le capital de Sound Energy et fournira un prêt commercial garanti de 13,5 millions de dollars, avec un coupon de 11,5%, sur une durée de 12 ans.

Si l’accord est approuvé par les actionnaires de Sound (notamment La Banque Rotschild), les deux parties, souligne le communiqué, finaliseront le deal avant fin 2020.

