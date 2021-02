Groupe OCP: lancement d’un site web dédié au programme al moutmir

Le groupe OCP enrichit son offre digitale en lançant le site web de l’Initiative Al Moutmir: www.almoutmir.ma. Objectif: faciliter le partage et la capitalisation du savoir autour du modèle OCP de développement agricole intégré visant à promouvoir une agriculture prospère et durable avec l’écosystème agricole.

Cette plateforme s’ajoute aux canaux digitaux déjà mis en place par OCP (un compte sur Facebook, une chaîne sur YouTube et un call center) en vue de faciliter les échanges avec les agriculteurs et l’ensemble des parties prenantes soucieuses du développement d’une agriculture innovante, créatrice de valeurs, économiquement viable et durable, souligne le groupe OCP dans un communiqué.





La plateforme est multilingue pour faciliter l’ouverture aux niveaux national, régional et international et enrichir les échanges autour de modèles durables et inclusifs de développement agricole à même de contribuer à la transformation du secteur agricole pour en faire un véritable levier de développement, de création de valeurs durables, inclusif et capable d’attirer la jeunesse, ajoute la même source.

Une documenthèque riche en contenu scientifique est mise à la disposition des utilisateurs qui peuvent accéder instantanément à la documentation proposée.

La rubrique «contact» permet quant à elle la mise en contact directe des visiteurs avec l’équipe Al Moutmir pour répondre à leurs sollicitations.

Cette première version sera enrichie au fur et à mesure pour répondre aux différentes attentes des utilisateurs et contribuer ainsi à faciliter le partage et l’échange entre l’écosystème de l’innovation agricole.

source : le360.ma