Hausse du prix des carburants: voici les tarifs affichés à Casablanca ce vendredi 3 février 2023

Le prix des carburants a augmenté de près de 0,30 DH pour le diesel et 0,50 DH pour l’essence dans les stations-service Shell et TotalEnergies, ce vendredi 3 février 2023. Les autres distributeurs n’ont pas encore répercuté la nouvelle hausse.

Après une série de baisses depuis le 1er décembre 2022, le prix des carburants à la pompe est reparti à la hausse, ce vendredi 3 février 2023, dans les différentes stations Shell et TotalEnergies, les autres distributeurs ne devraient pas tarder à suivre.

Selon les données recueillies par Le360 auprès de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations de service au Maroc (FNPCGS), la nouvelle hausse se situe autour de 0,30 dirham pour le diesel et 0,50 dirham pour l’essence.

Dans le détail, le prix du diesel affiché ce matin à Casablanca est de 13,97 dirhams chez TotalEnergies et Shell. Il est de 13,62 dirhams dans les stations-service Afriquia et Winxo et de 13,70 dirhams chez Ola Energy.

Le prix du litre d’essence affiché ce jour dans la métropole est de 14,80 dirhams chez TotalEnergies et Shell. Il est de 14,29 dirhams dans les stations-service Afriquia et Winxo et de 14,30 dirhams chez Ola Energy.

À cause du coût du transport, le prix des carburants dans les stations-service des autres villes du Royaume sera encore plus élevé.

Le porte-parole du gouvernement Mustapha Baitass a annoncé hier jeudi 2 février 2023 le lancement de la 9e vague d’aides exceptionnelles aux professionnels du transport routier, dans l’objectif de préserver le pouvoir d’achat des ménages. Les aides directes mobilisées au cours de cette opération ont atteint 4,2 milliards de dirhams à ce jour.

source : le360.ma