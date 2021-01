HCP: les grossistes anticipent une baisse des ventes au quatrième trimestre de 2020

51% des grossistes anticipent une baisse du volume global des ventes pour le quatrième trimestre 2020, et 20% d’entre eux seulement s’attendent à une baisse, indique le Haut-commissariat au plan (HCP).

Cette évolution serait principalement attribuable à la baisse des ventes dans les « autres commerces de gros spécialisés », le « commerce de gros de biens domestiques » et le « commerce de gros d’autres équipements industriels », ainsi qu’à la hausse des ventes dans le « commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication », précise le HCP dans une note sur les enquêtes trimestrielles de conjoncture relatives aux secteurs des « services marchands non financiers » et du « commerce de gros ».

Les commandes prévues pour le quatrième trimestre 2020 seraient d’un niveau inférieur à la normale selon 33% des chefs d’entreprises, fait savoir la même source, qui note que l’emploi connaîtrait une stabilité des effectifs selon 83% des grossistes, alors que 15% en prévoient une baisse.

source : le360.ma