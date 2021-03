horoya-wydad: à quelle heure et sur quelles chaînes?

Le Horoya Conakry reçoit, ce mardi 16 mars, le Wydad de Casablanca pour le compte de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Voici les chaînes qui diffusent cette rencontre.A

Le Wydad de Casablanca est de sortie ce mardi 16 mars. Les Rouges se déplacent sur le pelouse du Horoya Conakry dans le cadre de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF.

Ce match est à suivre en direct à 17h (heure marocaine) sur les chaînes beIN Sports HD 4 et beIN Sports Connect, le groupe qatari étant détenteur des droits TV des compétitions CAF dans la région MENA (Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord).

Après leur trois victoires lors des trois premières journées de cette phase de poules, respectivement, face aux Sud-Africains de Kaizer Chiefs (4-0), contre les Angolais de Petro Atletico (1-0) et face à leurs adversaires du jour (2-0), les hommes de Faouzi Benzarti n’ont plus qu’un petit effort à fournir pour s’extirper du groupe et rallier les quarts de finale de la Ligue des Champions. Un nouveau succès contre les Guinéens, à Conakry, assurerait, en plus de la qualification, une belle option pour la première place du groupe.

En cas de succès, le Wydad signera sa sixième qualification consécutive en quart de finale et améliorera son record de club marocain ayant remporté le plus de victoires à ce stades de la compétition.En 39 matchs disputés, les Rouges en ont récolté 19 victoires.

Le Raja se retrouve deuxième avec 17 victoires en 42 matchs joués. Le MAT en a remporté 2 sur 6, alors que le DHJ et l’AS FAR en compte 1 sur 6.

