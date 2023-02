Il est signé Dacia: l’électrique low cost fait son entrée au Maroc

La nouvelle citadine 100% électrique de Dacia vient de faire son apparition dans les concessions. C’est indéniablement le tout premier véhicule électrique urbain qui ouvre la voie à la mobilité électrique accessible à tous, annonce le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 13.

«Avec une autonomie de 230 km et une charge rapide en moins d’une heure, la Dacia Spring est une solution idéale pour les déplacements quotidiens», lit-on. Et le quotidien de citer Fabrice Crevola, directeur général de la Marque Dacia au Maroc et de Renault commerce Maroc, pour qui le lancement de Dacia Spring est une véritable révolution. «Cette citadine urbaine 100% électrique s’affiche clairement comme le véhicule électrique le plus abordable du marché. Elle permettra de démocratiser la mobilité électrique en ville. Dacia Spring rencontre déjà un fort succès sur les marchés où elle est commercialisée. Elle sera une réponse forte à la politique volontariste du Royaume de se positionner comme un acteur du développement durable», explique-t-il.

La Dacia Spring propose l’essentiel d’une voiture électrique: look baroudeur, écran tactile, aides au stationnement, climatisation, vitres avant et arrière électriques…Ceci, en plus d’un système multimédia tactile et d’une caméra de recul pour la version supérieure.

«La Dacia Spring sera disponible en trois versions, à savoir Cargo, Essential et Expression», précise Les Inspirations Eco. La version Cargo est une version utilitaire 2 places pour la livraison de marchandises en ville. La version Essential propose un look SUV tandis que la version Expression offre un équipement plus complet.

Depuis son lancement en Europe au printemps 2021, la Dacia Spring a connu un grand succès commercial avec plus de 100.000 commandes enregistrées depuis son lancement.

La Dacia Spring est disponible au Maroc depuis le 10 février à partir de 190.400 dirhams HT pour la version Cargo et à partir de 223.500 dirhams TTC pour la version 4 places. «Dacia Maroc a pris un risque en lançant un véhicule électrique abordable sur le marché marocain, mais c’est un pas en avant important pour la démocratisation de la mobilité électrique dans le Royaume», lit-on encore. Le risque est que la clientèle marocaine, encore largement acquise au diesel, ne suive pas.

