Importations de viandes bovines: nouvelles mesures de soutien du gouvernement

Le gouvernement apporte un nouvel appui aux importateurs de bovins, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi 31 janvier.

Le journal nous apprend ainsi que la suspension de droits d’importation applicables aux bovins a été reconduite et ce à partir du lundi 30 janvier et qu’une circulaire de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a été publiée dans ce sens informant de cette mesure.

«Le service a été informé de la suspension de la perception du droit d’importation applicable aux bovins domestiques d’un poids minimum de 500 kg, relevant de la position SH 0102.29 et ce dans la limite d’un contingent de 200.000 têtes et pour la période allant du 21 octobre 2022 au 31 décembre 2023», cite le quotidien. La même source ajoute que le bénéficiaire de cet avantage tarifaire demeure subordonné à la production d’une demande de franchise douanière (DFD) délivrée par le ministère de l’industrie et du commerce.

Cette mesure relative à la suppression du poids minimum des bovins domestiques prend effet à compter du 30 janvier 2023. Sa reconduction tend à encourager les importations de bovins et de facto à faciliter l’approvisionnement du marché national en viandes rouges.

On apprend aussi que la condition de poids a été supprimée définitivement en vue de permettre aux importateurs de fournir les animaux destinés à l’abattage de divers poids, dans l’objectif d’approvisionner rapidement le marché national.

Rappelons que le conseil de gouvernement avait adopté un projet de décret sur la suspension des droits d’importation des bovins pour garantir un approvisionnement normal du marché local en viande bovine et ce, suite à la sécheresse qu’a connu le Royaume, la hausse des prix des aliments de bétail en raison de l’envolée des prix à l’échelle mondiale, en plus de l’augmentation des coûts de production des viandes rouges. Ce qui a engendré une baisse de l’offre en animaux destinés à l’abattage. Le décret vise aussi à permettre aux importateurs d’accéder aux marchés fournissant des grands poids qui seront destinés directement à l’abattage pour couvrir les besoins du marché national.

source : le360.ma