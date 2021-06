Infrastructures: un appel d’offres lancé pour la réalisation d’une nouvelle trémie

Bientôt une nouvelle trémie à Casablanca. La société Casa Transports vient en effet de lancer un appel d’offres pour la réalisation d’une nouvelle trémie. Les détails.

Dans sa publication de ce mardi, Aujourd’hui Le Maroc revient sur les grands chantiers d’infrastructures en cours dans la capitale économique. «Après la mise en service de la trémie de Ghandi en 2020, celle de Sidi Abderahmane en 2018, celle de Ain Sebaâ vers la route de Rabat la même année et l’aménagement du Nœud A du carrefour Azbane, d’autres projets démarreront bientôt», fait observer le quotidien.

On apprend ainsi que, dans cette perspective, Casa Transports planche actuellement sur la réalisation des travaux d’aménagement d’une trémie dénivelant le carrefour sis à l’intersection du Boulevard de la Résistance et du Boulevard Mohammed VI et de mise à niveau de la trémie Hadj Omar Riffi et leur raccordement avec la trémie Dakar.



«Cela comprend également les voies d’accès, les voiries littérales et d’échange et les aménagements de surface, ainsi que les composantes (signalisation) permettant l’aboutissement de ce projet. Il s’agit aussi de prendre en compte le projet de la ligne T3 du tramway (qui traverse le carrefour concerné), les deux trémies Hadj Omar Riffi et Dakar», indique le journal.

D’ailleurs, Casa Transports a déjà lancé l’appel d’offres pour l’exécution de la maîtrise d’œuvre visant la réalisation de ces travaux. Notons aussi que la société s’est lancée dans plusieurs projets ciblant l’amélioration du réseau de transport de la métropole dans le cadre du programme de développement de la mobilité urbaine. Au rang de ces projets, figurent la construction de deux nouvelles lignes de tramway T3 et T4 (dont la mise en service est prévue pour 2023), la construction de deux lignes de busway BW1 et BW2 (dont la mise en service est attendue pour mi-2022) et l’ouvrage de dénivellation de la circulation sis Boulevard Mohammed VI, dénivelant les carrefours sis intersection Boulevard Mohammed VI avec Boulevard Al Qods, Boulevard Driss El Harti, Boulevard Dakhla et Boulevard Amgala.

«La société Casa Transports mène également une réflexion conduisant à terme à une solution de décongestion globale des axes routiers de la ville. Cela comprend la problématique des conditions de circulation au niveau du Boulevard Zerktouni/ Résistance», indique Aujourd’hui Le Maroc. On apprend, de même, qu’une étude de trafic et de circulation a été lancée pour l’axe Zerktouni/Résistance menant, entre autres, «à la recommandation d’implémenter un ouvrage de dénivellation de ce boulevard au niveau de son intersection avec le Boulevard Mohammed VI, ainsi qu’à la mise à niveau de la trémie Hadj Omra Riffi et leur raccordement avec la trémie Dakar».

source : le360.ma