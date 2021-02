inwi, meilleur réseau internet mobile au maroc pour la quatrième année consécutive

Cette nouvelle consécration fait suite aux résultats de l’enquête annuelle de nPerf, la plateforme indépendante de référence en matière de mesure de la qualité de la connexion internet dans le monde.

Dans un communiqué, l’opérateur digital inwi annonce avoir réalisé le meilleur score global nPerf pour l’année 2020, remportant ainsi, pour la quatrième année consécutive, le titre du «Meilleur fournisseur de réseau internet mobile au Maroc».

Dans le détail, inwi est arrivé en tête du classement nPerf avec un score de 64.375 points. Ce classement a été élaboré sur la base de centaines de milliers de mesures réalisées par les utilisateurs sur les réseaux mobiles marocains au travers des tests du débit, de la performance de la vidéo et la qualité de l’accès aux services internet.

Cette consécration consolide les efforts d’investissement consentis par inwi depuis plusieurs années et qui ont permis de mettre à la disposition des marocains une meilleure couverture, une meilleure qualité de service et des solutions très hauts débit adaptées, notamment à travers les offres i-dar, ajoute la même source.

Pour l’année 2020, marquée par une demande exceptionnelle pour les services de communication dans le foyer, doublée des nouveaux usages dictés par le télétravail et le télé-enseignement, l’ensemble des capacités très hauts débit de inwi, fixe et mobile, ainsi que les plateformes cloud, ont été redimensionnés pour mieux accompagner l’ensemble des Marocains, particuliers et entreprises.

source : le360.ma