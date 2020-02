inwiDAYS 2020 : Une 8e édition dédiée à l’inclusion financière

Une 8ème édition réussie pour «inwiDAYS » ! Grand-messe des start-up marocaines et africaines, ce rendez-vous annuel vient couronner l’accompagnement soutenu de inwi, depuis 2012, en faveur de l’entrepreneuriat innovant.

Placé sous le thème de l’inclusion financière, «inwiDAYS» a rassemblé, cette année encore, des participants et speakers de renommée nationale et internationale. Des projets porteurs d’innovations pour l’inclusion financière ont été primés. L’édition de cette année, tenue jeudi à Casablanca en présence de plus de 300 participants, a mis la lumière sur le développement des fintechs en Afrique en mettant à contribution entrepreneurs et investisseurs actifs dans l’écosystème des start-up, notamment celles dédiées aux technologies de l’inclusion financière.

Il s’agit là, en effet, d’un secteur en plein essor dans lequel les start-up redoublent d’ingéniosité pour développer des solutions innovantes facilitant l’accès aux services financiers. «Qu’il s’agisse des plates-formes de financement participatif, de solutions de micro-assurance, de mobile money, ou d’autres innovations inclusives dans le secteur de la finance, la thématique de cette année a permis de décrypter en profondeur les enjeux de l’inclusion financière et les axes de développement au Maroc et en Afrique. Les start-up accompagnées par inwi ont, dans ce sens, un rôle majeur à jouer en proposant des solutions innovantes et à forte valeur ajoutée», a déclaré Rida Chahoud, Manager Open Innovation chez inwi. Lors de inwiDAYS, d’illustres panélistes et des speakers de renom sont tour à tour intervenus afin de débattre en profondeur des réalités et des opportunités de la finance inclusive en Afrique, tout en partageant leurs expertises et retours d’expériences.

L’édition de cette année a notamment connu la participation exceptionnelle d’Idriss Aberkane, le conférencier et essayiste international, célèbre pour ses écrits et ses conférences sur l’économie de la connaissance et les neurosciences. Depuis juin 2019, en effet, près de 400 start-up issues de 23 pays africains ont pu présenter leurs solutions innovantes suite à un appel à candidature dédié au «développement d’innovations financières inclusives» lancé par l’opérateur sur la plateforme « innov.inwi.ma».

source : aujourdhui.ma