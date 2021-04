Kia Maroc : le nouveau Sorento débarque

La quatrième génération du Kia Sorento vient fraîchement de poser ses quatre roues dans le Royaume. Un SUV à même d’accueillir sept passagers et qui s’appuie sur de nouvelles potentialités, tant en termes de confort que de technologie, pour séduire les aficionados du genre.

Le grand SUV de Kia hérite d’une silhouette totalement inédite qui ne passe pas inaperçue dans le flot de la circulation. Faut-il préciser que l’engin, déjà maintes fois primé depuis son apparition à l’international courant 2020, a ajouté récemment deux nouvelles distinctions de renommée mondiale à son palmarès. En effet, son design a été récompensé par les prix Red Dot et iF.

Premier véhicule basé sur la nouvelle plateforme SUV N3 de Kia, le nouveau Sorento a gagné 10 mm en longueur par rapport à son prédécesseur affichant désormais 4 810 mm, tandis que son empattement s’est allongé de 35 mm pour atteindre 2 815 mm. Du coup, l’habitacle offre plus d’espace aux occupants ; de même que le volume de chargement a grappillé quelques centimètres supplémentaires.

L’habitacle affiche un design contemporain avec un combiné d’instrumentation entièrement numérique disposant d’un écran de 12,3 pouces.

Par ailleurs, la liste des équipements de confort et de sécurité intègre quelques options très appréciables, voire inédites dans le segment, au rang desquels le tableau de bord 100 % digital de 12,3 pouces, l’écran tactile de 10,25 pouces en haute définition, assorti d’un système audio premium Bose à 12 haut-parleurs. Disponible en trois niveaux de finition (Active, Design et Exécutive), le nouveau Sorento intègre notamment de série le frein électrique, l’accès et le démarrage sans clé, le démarrage à distance du moteur ainsi que des éléments de style et de confort comme les palettes au volant et un pédalier aluminium.

Sous le capot, on retrouve un 2,2 litres diesel délivrant 202 chevaux, un bloc réputé pour sa polyvalence d’utilisation. Il est animé par une inédite boîte de vitesses automatique à double embrayage et à 8 rapports. Rappelons que sur le volet sécurité, l’engin a obtenu la note maximale de 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP.

Pour son lancement dans le Royaume, le Kia Sorento sera disponible avec une motorisation 2,2 litres diesel CRDi délivrant 202 chevaux.

Les pré-commandes relatives à ce nouveau modèle sont d’ores et déjà ouvertes dans l’ensemble du réseau de Kia au Maroc pour une livraison fin mai. Le tarif d’attaque du Sorento débute à 399 000 DH pour culminer à 499 000 DH. A noter qu’il est également disponible à partir de 2 799 DH/mois, adossé à un crédit gratuit.

