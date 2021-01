la campagne agricole 2020/2021: une belle lueur d’espoir à l’horizon

La pluie annonce le beau temps chez les agriculteurs. En effet, les dernières précipitations auront un impact positif sur l’évolution des cultures. Les détails.

Prometteuses, les perspectives de la campagne agricole 2020/2021 se sont améliorées grâce aux dernières précipitations. Ainsi, le cumul moyen à la date du 13 janvier est en amélioration de 50% par rapport à la campagne précédente et la réserve des barrages à usage agricole a atteint un taux de remplissage de 41%, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 18 janvier.

Concrètement, avec 4,10 millions d’hectares en céréales d’automne au 8 janvier, le ministère de tutelle compte sur une superficie de 4,3 millions d’hectares à la fin de la période des semis. S’agissant de la production fourragère, une quantité importante est attendue, qui permettra de couvrir les besoins du cheptel au niveau national. En effet, elle s’élève à 500.000 hectares dont 35% en irrigué contre 480.000 hectares observés lors de la campagne précédente. Quant aux légumineuses, leur superficie s’est établie à 168.000 hectares contre 171.000 hectares la campagne précédente, indique le journal.

Du côté des cultures maraîchères d’automne, la superficie programmée est réalisée à 96%. Parmi les espèces cultivées, la pomme de terre avec 21.000 hectares, l’oignon avec 11.000 hectares, ou encore la tomate avec 9.235 hectares. Ainsi, comme l’assure le département de tutelle, la production attendue devra couvrir les besoins de consommation et d’exportation pour la période janvier-avril et jusqu’au mois de juin pour la tomate.

Les précipitations passées ont également permis de redynamiser les travaux d’entretien, tels que le désherbage chimique et l’apport d’engrais azoté, fait savoir le quotidien, ajoutant que ces pluies amélioreront aussi la situation de l’arboriculture fruitière avec un bon démarrage végétatif, l’amélioration du calibre et de la maturation des variétés tardives et d’agrumes, ainsi que la bonne tenue des nouvelles plantations arboricoles.

source : le360.ma