La CAN 2021 en hiver? verdict le 15 janvier

La CAN 2021 se disputera-t-elle en hiver? C’est en tout cas la tendance qui semble se dessiner. Interrogé sur le sujet, le patron de la CAF, Ahmad Ahmad, a affirmé que les nouvelles dates seront données le 15 janvier prochain.

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, s’est entretenu avec Radio France internationale (RFI) après la soirée des CAF Awards, tenue mardi en Égypte et lors de laquelle Sadio Mané a obtenu son premier trophée de meilleur joueur africain de l’année.

Le Malgache a évoqué plusieurs sujets, dont les dates de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2021 prévue au Cameroun: “Les dates seront données le 15 janvier prochain. Nous allons nous réunir au Cameroun et prendre cette décision avec les représentants de l’État camerounais et ceux du football africain”, a déclaré Ahmad Ahmad.

Selon lui, revenir à une organisation hivernale n’est pas forcément un retour en arrière. “J’ai toujours dit que nous devions être flexibles par rapport à la météo. En Afrique, l’été au nord du continent n’a rien à voir avec l’été au sud”, ajoute-t-il.

En évoquant le CHAN 2020 et le forfait de la Tunisie, Ahmad Ahmad dit ne pas être inquiet sur l’avenir de la compétition. “C’est le droit de chacun de participer ou non à la compétition après une qualification. Ce n’est pas la première fois que cela arrive. La commission de discipline décidera quelle suite à donner après ce forfait. Dans le règlement, c’est le dernier pays qui a joué face à l’équipe qui se désiste qui prend sa place. En l’occurrence c’est la Libye”, explique l’homme de 60 ans.

Alors que l’audit mené depuis août dernier par la FIFA et sa secrétaire générale Fatma Samoura prend fin ce mois de janvier, Ahmad Ahmad a déclaré qu’un rapport d’évaluation sera effectué pour décider si la surveillance de l’instance dirigeante du football mondiale sera reconduite ou pas.

Enfin dans sa déclaration, Ahmad Ahmad a également évoqué les challenges qui attendent la CAF en 2020, soit lors de la dernière année de son mandat avant les élections de 2021. “Cette année sera très chargée en termes de compétitions avec notamment les éliminatoires de la CAN 2021 et de la Coupe du monde et le CHAN. La CAN féminine passera de 8 à 12 équipes. Mon challenge, c’est le changement. Et on ne peut pas nier que certaines choses ont évolué. À la fin, je serai jugé sur mes actes. Personne n’a cru à ma possible élection. Souvenez-vous, au moment où nous avons décidé la CAN à 24 équipes, on avait dit que ce serait un échec”, conclut-il.

